El universo de Monsieur Periné desembarca este domingo en Pirineos Sur: "Estamos acostumbrados a detenernos en la tristeza, pero la alegría también tiene mucho que enseñarnos"

Con dos Latin Grammy y una trayectoria de casi veinte años, Monsieur Periné se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música latinoamericana, gracias a una propuesta que mezcla jazz, pop y swing con ritmos latinos. El grupo colombiano, formado por Catalina García y Santiago Prieto, aterriza este domingo en Pirineos Sur para presentar su último álbum, 'Instrucciones para ser feliz', en una velada que también contará con las actuaciones de Rubén Blades y Melani Santiler, a partir de las 20.00 horas.

Pirineos Sur tiene uno de los escenarios más singulares del panorama musical, con el embalse de Lanuza y el Valle de Tena como telón de fondo. ¿Cómo transforma un entorno así la manera de vivir un concierto?

La transforma por completo. No solo los conciertos: la vida misma cambia según el lugar donde sucede. Creo que todas las experiencias, tanto las más luminosas como las más complejas, están profundamente marcadas por el entorno en el que suceden. Tener la oportunidad de tocar en un santuario natural como este, rodeados de agua y montañas, bajo un cielo abierto, sintiendo la energía del sol y de todo lo que está vivo a nuestro alrededor, convierte el concierto en algo mucho más grande. Llevamos muchos años escuchando hablar de este escenario, así que para nosotros es un auténtico privilegio estar aquí.

Pirineos Sur siempre ha sido un espacio de encuentro entre culturas. ¿Sienten que esa filosofía conecta especialmente con la de su proyecto?

Sí, totalmente. Nuestras canciones no tienen fronteras. Lo más bonito de la música es que te permite viajar por distintas geografías, culturas y momentos de la historia sin tener que moverte del sitio. Esa capacidad de conectar con otras formas de sentir, pensar y comprender el mundo es una de las cosas que más nos emociona de la música. Por eso sentimos tanta afinidad con Pirineos Sur.

Comparten cartel con Rubén Blades, una de las grandes referencias de la música latinoamericana. ¿Qué significa para ustedes coincidir con un artista como él?

Es un verdadero honor. Toda Hispanoamérica ha crecido escuchando sus canciones y, para mí, es todo un ídolo. Yo vengo de Cali, la capital de la salsa, así que su música y su influencia han estado muy presentes a lo largo de mi vida. Admiro profundamente su manera de contar la historia de nuestro continente a través de sus canciones. Rubén ha demostrado que la música puede hacernos bailar, pero también pensar, cuestionarnos y transformar la sociedad. Es un narrador extraordinario y, además, sigue siendo uno de los artistas más impresionantes que se pueden ver sobre un escenario.

La música, que durante toda mi vida había sido un refugio y un lugar de luz, comenzaba a convertirse en una fuente de tristeza. Catalina García — Vocalista de Monsieur Periné

Ya tuvieron la oportunidad de cantar con él en Bogotá. ¿Qué recuerdo guardan de aquel encuentro?

Fue muy especial. Compartimos escenario con él en el Movistar Arena de Bogotá y volver a coincidir ahora, en un lugar tan especial como Pirineos Sur, se siente como un regalo. Además, es una oportunidad maravillosa para que nuevas personas descubran nuestra música y seguir llevando la bandera de Colombia por todo el mundo.

En 'Instrucciones para ser feliz' hablan de la felicidad desde un lugar muy realista. ¿Cuál fue la pregunta que dio origen a este disco?

Todo empezó con una profunda frustración. Me sentía atrapada dentro del proceso creativo y la música, que durante toda mi vida había sido un refugio y un lugar de luz, comenzaba a convertirse en una fuente de tristeza. Entonces entendí que necesitaba cambiar la manera de crear. Busqué rodearme de personas con las que pudiera sentirme libre, cuidada, y acompañada. Fue precisamente en esa búsqueda donde encontré mis propias instrucciones para ser feliz: volver a un lugar donde pudiese ser yo y expresarme con libertad. Estamos muy acostumbrados a detenernos en la tristeza, pero la alegría también tiene mucho que enseñarnos. Para mí, la felicidad es una decisión, pero también una búsqueda diaria, un camino que hay que atreverse a recorrer. De ese proceso nacieron todas estas canciones.

Aunque en este proyecto exploran nuevos sonidos, basta escuchar unos segundos para reconocer la marca de Monsieur Periné. ¿Dónde creen que está esa esencia que se mantiene fija?

Creo que la respuesta más honesta es que esa esencia vive dentro de nosotros. No son otros quienes cuentan nuestra historia ni hacen esa búsqueda por nosotros. Todo comienza con un ejercicio de honestidad muy profundo: hacer la música que realmente necesitas hacer, la que nace de ti y responde a la persona que eres en ese momento. Incluso cuando hablamos de lo doloroso, lo difícil o de las contradicciones de la vida, nuestras canciones siempre terminan abriendo una ventana hacia la esperanza. Esa búsqueda constante de la belleza y de la luz es la esencia de Monsieur Periné.

Llevan casi veinte años haciendo una música difícil de encasillar. ¿Sienten que sigue existiendo la necesidad de poner etiquetas?

Sí, y, en parte, la entendemos. Sin embargo, nosotros siempre hemos preferido transformar nuestro sonido antes que encerrarlo dentro de una definición. Para nosotros, hacer música significa enfrentarse una y otra vez a un lienzo en blanco. Es precisamente ahí, cuando dejamos de intentar responder a lo que se espera de nosotros, donde sentimos que aparece la verdadera magia.

De tocar en bodas y fiestas en Bogotá a ganar dos Latin Grammy y recorrer el mundo con su música. Cuando miran hacia atrás, ¿sienten que han cumplido aquel sueño por el que formaron el grupo?

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La verdad es que nunca soñamos con ganar premios. Soñábamos con hacer música que conectara con las personas y creo que hemos vivido siempre tratando de alimentar ese propósito. Lo verdaderamente especial es comprobar que esa conexión continúa sucediendo: que siempre aparece alguien que se sorprende, que descubre nuestra música por primera vez o que regresa una y otra vez porque quiere volver a compartir esta experiencia con nosotros. Ese sigue siendo el mayor regalo.