Arbolé cierra por todo lo alto su temporada con los premios de la Muestra de Teatro Amateur

'Joulupukki' de Teatro Vivo (Premio del Jurado), 'Todo Ubú' de Locos por Actuar (Premio del Público), Antonio Garrido de Teatro de Vuelta (Mejor Actor) por la obra 'El viento en los álamos' y Anahí Aragón de LaTeja Teatro (Mejor Actriz) por la obra 'Con la vida del otro' son los ganadores de la VI Muestra de Teatro Amateur, un certamen organizado por el Teatro Arbolé de Zaragoza en colaboración con la Federación Aragonesa de Teatro Amateur.

Así se dio a conocer en la gala de clausura, celebrada este sábado, en la que también tuvo lugar un homenaje a la compañía invitada, Teatro de Robres. El acto incluyó una representación de su obra 'Celestina, el bululú'.

Con este certamen concluye la temporada del Teatro Arbolé, que ha logrado mantener unas cifras de asistencia similares a las del año pasado, alcanzando alrededor de 33.000 espectadores y una ocupación media del 60 % por función. A lo largo de la temporada se han programado un total de 265 representaciones, de las cuales 235 han estado dirigidas al público infantil y familiar, mientras que las 30 restantes han estado destinadas al público adulto.

El ciclo 2026-2027 dará comienzo el próximo domingo 6 de septiembre. Como ya es tradición, serán 'Los tres cerditos' quienes inauguren la programación infantil y familiar. A continuación, se celebrará una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que este año alcanza ya su XIII edición.

Novedades de la temporada 2026-2027

Esta nueva temporada llegará acompañada de importantes novedades, entre las que destaca la creación del Espacio Arbolé en San Mateo de Gállego. Este nuevo proyecto, impulsado en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, contará con una programación propia cuyos detalles se darán a conocer durante la presentación oficial del nuevo ciclo, prevista para primeros de septiembre.

Octubre estará marcado por una programación muy especial con motivo de las Fiestas del Pilar. Durante esas fechas pasarán por el escenario de Arbolé destacados artistas del panorama teatral aragonés y nacional, cuya participación también se anunciará en septiembre. Además, el teatro ambulante volverá a instalarse en la calle Moret para acercar al público, tanto infantil como adulto, espectáculos de títeres y representaciones de cuentos clásicos.

A todo ello se sumará la programación estable dirigida al público infantil y familiar durante los fines de semana, así como la programación ocasional destinada al público juvenil y adulto, que volverá a ofrecer en Arbolé espectáculos de teatro, música y danza. También regresará el Festival Una Navidad de Cuento, que alcanzará este año su XXV edición, junto con las campañas de audiencias escolares, una iniciativa que continúa ganando importancia temporada tras temporada. Del mismo modo, la Escuela del Teatro Arbolé pondrá en marcha un nuevo curso, para el que ya ha abierto el plazo de inscripción.

La Muestra de Teatro Amateur del Teatro Arbolé, organizada junto a la Federación Aragonesa de Teatro Amateur, se ha consolidado como uno de los ciclos estables más importantes de la programación del teatro aragonés.

Esta edición ha contado con una notable respuesta por parte de los espectadores y ha servido para reafirmar el compromiso del Teatro Arbolé con el teatro de la comunidad. Asimismo, ha contribuido a acercar este tipo de producciones al público y a fortalecer los vínculos con un sector teatral caracterizado por su gran vitalidad, por la calidad de sus compañías, muchas de ellas con una larga tradición, y por un elenco de actores y actrices de reconocido prestigio.

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En esta edición han participado las compañías: LaTeja Teatro, Diversas Teatro, Teatro de Vuelta, Verde Viento, Ixeya Ensemble, Teatro Vivo, Locos por Actuar y Extintos Teatro.