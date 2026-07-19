Cruce, el nuevo bastión artístico del barrio San José: "Queremos fomentar el arte local y que la gente se pueda expresar con libertad"

El barrio San José cuenta desde el pasado mes de mayo con un nuevo refugio artístico. Tres jóvenes creadores han impulsado desde la más absoluta independencia la creación de Cruce, una nueva iniciativa cultural que busca dar cabida al arte local y emergente ante la escasez de espacios artísticos en la ciudad. Ubicados en la calle Bonifacio García Menéndez, 4, en el barrio de San José, el proyecto funciona como una pequeña galería de arte sin ánimo de lucro, donde artistas que aún no han tenido la oportunidad de dar a conocer su trabajo, pueden dar sus primeros pasos.

Jacobo Estremiana, Ignacio Fuentes y Pablo Alcázar se conocen desde la infancia gracias al grupo de scouts al que pertenecían. Además, siempre han sido vecinos del barrio San José, lo que les permitió tener una larga amistad. Asimismo, conforme crecían, su interés por el arte aumentó gradualmente. Habiendo colaborado en proyectos pasados, tanto Estremiana como Fuentes, son profesores de artes plásticas en la actualidad, mientras que Alcázar es diseñador gráfico.

De la inquietud artística que comparten y que supieron reconocer en otros jóvenes locales, nace la necesidad de hacer ver que Zaragoza tiene cultura y tiene arte más allá de las ofertas promocionadas por instituciones, que a su ver son limitadas por la obtención de beneficios económicos o intereses políticos. Ante esto, aparece la idea de crear un espacio donde los artistas emergentes puedan exponer su trabajo a cambio de, simplemente, colaborar con el proyecto. “Queremos fomentar el arte local y darle espacio a la gente, para que se pueda expresar libremente y exponer sus ideas y proyectos. Eso aporta mucho a la ciudad”.

Jacobo Estremiana, Ignacio Fuentes y Pablo Alcázar / Laura Trives

Con ese pensamiento cada vez más presente, les surgió la posibilidad de adquirir el local donde concentran sus actividades actualmente. A pesar de que este estuviera en muy malas condiciones, como señalan, decidieron seguir adelante y realizar la reforma necesaria con sus propias manos. Así construyeron el entorno que soñaron tener. La inauguración de Cruce tuvo lugar el pasado ocho de mayo con la exposición de la artista Inés Melero.

Siguiendo la mentalidad scout, la iniciativa es completamente altruista: "El objetivo detrás de Cruce es generar creatividad y crear sinergias. Queremos generar cruces de artistas y conversaciones para ampliar nuestro entorno social y artístico”, explica Alcázar. A pesar de esto, tampoco se cierran a aportaciones económicas voluntarias como forma de apoyo al proyecto.

De esta manera, de cara a los artistas que deseen colaborar con Cruce, los jóvenes señalan que es muy importante que quieran aportar algo a la ciudad y al barrio, siendo esto el fin último del espacio. “Invitamos a todos a que vengan a conocernos, pero sobre todo, a aquellos que estén interesados en aportar a nuestra causa de fomentar el arte local y demostrar la capacidad que tiene la ciudad”, indica Alcázar. “Queremos gente proactiva”, añade Fuentes. “Nosotros ayudamos en lo que haga falta, pero, por ejemplo, el montaje lo tiene que hacer quien quiera exponer. Él o ella tiene que preocuparse por lo que quiere expresar, porque, al final, esto es sobre el trabajo autónomo del artista. Nosotros no pretendemos ser una galería consolidada, solo queremos aportar a la cultura”, concluye Estremiana.

Espacio Cruce / Laura Trives

Actualmente, Cruce tiene expuesta parte de la colección de fotografías analógicas de los viajes de Ángel Genís, realizador audiovisual zaragozano. Las exposiciones están previstas para durar una semana, pero los artistas dejan claro que dentro de las posibilidades del espacio, están abiertos a todas las propuestas artísticas, independientemente de la rama en la que se desarrollen.

En cuanto a planes de futuro; en septiembre tendrá lugar la exposición de los grabados de Carmen Aznar, así como, en octubre, el ilustrador Chesús, presentará su trabajo en el espacio. Pero, lejos de querer hacer algo por la repercusión mediática que pueda tener, Cruce pretende crecer poco a poco dentro de su entorno hasta lograr sus objetivos, de la misma forma que planean incluir talleres de amplia variedad para todos aquellos que quieran desarrollar sus habilidades artísticas.