Dani Fernández arrasa en el Pirineos Sur y termina su concierto con un chapuzón en Lanuza

Hay conciertos que se anuncian y otros que se esperan con la certeza de que acabarán convirtiéndose en un acontecimiento. La cita de esta noche en Pirineos Sur pertenece a la segunda categoría. Con todas las 4.500 entradas agotadas desde hace meses, Dani Fernández y Hens tomaron anoche el escenario flotante de Lanuza ante un anfiteatro repleto y un público dispuesto a convertir cada canción en un gran coro colectivo. Dos maneras de entender el pop y una misma capacidad para conectar con toda una generación en una de las noches que mayor expectación había despertado de la presente edición.

Hens abrió la noche demostrando que se mueve con soltura en las coordenadas del nuevo pop alternativo, con canciones capaces de transitar entre la intimidad y la celebración. Con el sol todavía ocultándose entre las montañas del valle de Tena, el madrileño convirtió el escenario en un altavoz donde los temas parecían escritos para ser compartidos a voz en grito. Sin artificios, apoyado en una banda compacta y en un repertorio en el que conviven el pop y una marcada sensibilidad generacional, Hens ha ido construyendo un concierto de menos a más. Sus letras honestas sobre el amor, las dudas y el crecimiento personal han confirmado un poder de convocatoria que no deja de crecer y la fuerte conexión que mantiene con el público joven.

Concierto de Hens / Pilar Villuendas

Dani Fernández era uno de los artistas más esperados de todo el festival y, cuando apareció sobre el escenario, el embalse cambió de pulso. El Anfiteatro Natural de Lanuza, completamente entregado desde los primeros acordes, se convirtió en un inmenso coro que acompañó cada canción desde las primeras filas hasta el último rincón.

Arropado por una sólida banda y unos cuidados arreglos, el artista transitó con naturalidad entre la emoción de Dile a los demás y las descargas eléctricas de Clima tropical, construyendo un repertorio que fue creciendo en intensidad y complicidad.

Con una voz firme, una presencia escénica incontestable y una conexión constante con el público, Dani Fernández demostró por qué es uno de los artistas pop más exitosos del panorama actual. Canciones como Bailemos o Me has invitado a bailar fueron recibidas como auténticos himnos, mientras que el broche llegó con Solo tienes que avisar cantada en acústico en mitad del público. Y como colofón, baño en el pantano de toda la banda.

La gran fiesta de la salsa

Pirineos Sur recibirá este domingo a Rubén Blades, que actuará junto a la Roberto Delgado Big Band. El músico panameño, figura esencial de la salsa y ganador de 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, recibirá también el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026, que reconoce una trayectoria marcada por el compromiso social, la memoria y el diálogo entre culturas.

La jornada contará también con Monsieur Periné, formación colombiana que fusiona pop, jazz, folk y ritmos latinos, y con la joven artista cubana Melanie Santiler, encargada de abrir la programación.

Imagen de Lanuza desde lo alto / Pilar Villuendas

Salvo el concierto de Carlos Ares, Valeria Castro y Ester Vallejo del jueves 23 de julio, las entradas para el resto de las jornadas continúan disponibles en la web oficial del festival e incluyen las fiestas posteriores. También pueden adquirirse entradas exclusivas para las sesiones de DJ por 12 euros, con consumición incluida.

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El festival quiere agradecer a todos los partners su apoyo, con mención especial a la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo, que hacen posible este evento.