El encuentro entre compañías se convierte en el protagonista del tercer fin de semana de Manhattan Fest

El tercer fin de semana de Manhattan Fest ha dejado dos espectáculos memorables y, sobre todo, algo mucho más difícil de conseguir: un auténtico encuentro entre compañías que comparten una misma manera de entender el teatro.

La compañía cántabra Ábrego Teatro abrió la programación con una intensa y conmovedora versión de 'Bodas de sangre', dirigida por Pati Domènech e interpretada magistralmente por María Vidal. Con una mirada centrada en la figura de la madre, la actriz sostuvo el escenario con una fuerza extraordinaria, ofreciendo una interpretación de una intensidad poco común.

El sábado fue el turno de Ultramarinos de Lucas con 'Tengo gente en el cuerpo', un espectáculo que parte de una historia local de la Guerra Civil para construir un mensaje universal de reconciliación y memoria. Una propuesta que recuerda que en cualquier guerra todos perdemos.

Pero el mayor éxito del fin de semana ocurrió fuera del escenario. Ábrego Teatro, Ultramarinos de Lucas y El Gato Negro compartieron desayunos, comidas, cenas y largas conversaciones. Sin necesidad de encuentros programados, el festival propició un intercambio humano y artístico que resume la esencia de Manhattan Fest: hacer del teatro un lugar de convivencia además de exhibición.

Tres compañías de larga trayectoria, pequeñas en estructura, pero enormes en calidad, demostraron que el verdadero patrimonio de las artes escénicas son las personas que las sostienen.

El festival afronta ahora su fin de semana más internacional. El viernes llegará a Murillo de Gállego la compañía francesa La Volga, referente del mimo contemporáneo, con 'Monsieur et Madame O'.

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El sábado, la compañía italiana Stivalaccio Teatro, presentará 'Marie Antoinette', en italiano y subtitulada al castellano, con música, humor y un brillante trabajo interpretativo. Desde el corazón del Prepirineo aragonés, Manhattan Fest vuelve a demostrar que el teatro puede tender puentes entre culturas, lenguas y generaciones.