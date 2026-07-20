El aragonés que ha levantado la histórica Copa del Mundo para España: "¡Cómo pesa!"

El triunfo histórico de España en la final del Mundial que se celebró este domingo en Nueva York y que desembocó en una gran fiesta en todo el país español ha dejado imágenes curiosas en las que ha tenido protagonismo un rapero aragonés de las Delicias que ha estado viviendo todo el Mundial dentro del equipo más próximo a Borja Iglesias al que le une una gran amistad.

Se trata de El Momo que, junto a su mujer, la diseñadora Irene Marqueta, han estado rodando imágenes junto al delantero para un próximo proyecto audiovisual que tendrá la guinda soñada, la consecución de un Mundial de fútbol en el que Borja Iglesias debutó en el partido ante Austria.

En el césped con el delantero

El MC aragonés pudo saltar al césped para celebrar junto a su amigo Borja Iglesias el Mundial e incluso tener entre sus manos el codiciado trofeo tal y como ha dejado constancia en sus redes sociales: "Vivir un sueño. Te quiero @borjaiglesias9. Qué orgulloso estoy de ti. Cómo pesa la copa. ¡¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!!!", ha señalado el aragonés junto a una foto con la copa y Borja Iglesias.

"Todo surge de nuestra estrecha relación con Borja Iglesias. Está en uno de los mejores momentos de su vida profesionalmente y ya hace tiempo me venía diciendo que quería que le grabara, que trabajáramos juntos en algo y empecé haciéndole un vídeo para su canal de YouTube (en el que aparece el episodio del dormitorio). Entonces ya él me dijo '¿te imaginas que fuera al Mundial? Si fuera hacemos un documental'", le propuso el propio delantero al zaragozano tal y como narraba El Momo a este diario.

Con Mucho Bambú

"Al principio era como un castillo en el aire que no sabíamos si se iba a producir, pero ya fuimos grabando varias cosas de sus últimas concentraciones con España hasta que llegó el momento de la lista, se materializó su convocatoria y ya nos lo tomamos en serio. Junto con su agencia Mucho Bambú dijimos que teníamos que ir a grabar allí al Mundial y ya lo formalizamos y nos pusimos manos a la obra", rememoraba el MC y realizador con emoción.

Un trabajo que a El Momo le ha permitido cumplir un sueño: "Soy futbolero desde niño, entonces todas las facetas las estoy disfrutando al máximo, desde descubrir las ciudades hasta ver los entresijos de cómo se prepara un Mundial, de cómo se organiza la federación, de cómo lo viven los jugadores, las concentraciones y, además, poder hacerlo todo de la mano de Irene y para un crack absoluto como es Borja Iglesias, es una pasada", explicaba.