Crítica de Javier Losilla del concierto de Rubén Blades en Pirineos Sur: ¡Maestra vida, camará!

Lentes oscuros 'pa' que no sepan que está mirando… Y el traje negro y el sombrero 'pork pie' igual de negro a los que ya nos tiene acostumbrados. No, no es una nueva versión de 'Pedro Navaja': es Rubén Blades en el comienzo de su concierto en Pirineos Sur, acompañado por la tremenda Big Band del multipremiado Roberto Delgado, panameño como Rubén. España entera, ese lugar común, muletilla para los grandes acontecimientos, estaba pendiente de la final del Mundial de Fútbol, pero en el escenario, ante un par de miles de espectadores, se libraba otro partido: uno que jugaba por los desheredados, por los emigrantes, por la memoria, por la libertad, contra la corrupción y el machismo, y, en definitiva, por muchos años de canciones que han marcado con talento y compromiso el devenir de la música popular de un continente y de un artista que ha traspasado fronteras.

Rubén Blades durante su concierto en el Auditorio Natural de Lanuza el domingo. / Lorenzo Charlez

Blades, sí, 78 años de lucidez y voz clara y firme. Blades, sí, revisando un cancionero que atravesó prácticamente toda su carrera, apoyado por ese cañón de orquesta que pilota Roberto Delgado, paradigma de versatilidad musical, de ataque interpretativo, de conjunción instrumental, de tímbrica múltiple. ¿Jazz? Sí. ¿Latineo? Claro. ¿Coros gozosos? Por supuesto. ¿Arreglos brillantes? También. La Big Band de Delgado es el Big Bang que estalla junto a la voz de quien ha escrito los mejores pregones. La singularidad con la que se ofició 'Arayué', esa hermosa cantata que celebra un espacio simbólico de sueños y gozos, fue espléndida. El desarrollo de 'Buscando guayaba', con los coros a todo trapo, largos puentes entre estrofas y un solo de piano arrollador, también hay que incluirla en lo mejor de la noche. Analizar canción por canción, en un repertorio de 21 piezas sería tan prolijo como cuidados y esmerados fueron los estímulos en la voz y en la música de 'Plástico', 'Decisiones', 'País portátil', 'Emigrante',' Las calles', 'Te están buscando' (un relato sobre alguien que se mueve en los márgenes, registrado por Blades y Willie Colón en 'Canciones del solar de los aburridos'), 'La barricada', 'Paula C', 'Amor y control', 'Fotografías', 'Todos vuelven' (con un espléndido recuerdo grafico para los artistas que fueron y son, pero ya no están, en el universo latino), 'María Lionza' (dedicada a Venezuela), 'Aunque Tú' (otro tributo, en este caso a Joe Cuba y Cheo Feliciano), 'Plantación adentro' (Tite Curet Alonso en el recuerdo), 'Juan Pachanga', 'Ligia Elena', 'El Cantante'. La interpretación de 'Fotografías' coincidió con el final del partido de futbol. Algunos excitados quisieron poner en marcha el mantra "Campeones, oé, oé, oé", pero la voz de Rubén ("Lo que el tiempo se llevó quedó en la fotografía") acalló la verbena. Al final, llegó el auténtico 'Pedro Navaja', en una interpretación resuelta solo a medias por cantante y orquesta. Pero, quién demonios iba a quejarse de eso cuando habíamos asistido a un brillante ejercicio de memoria sonora, personal y social. Dicen que Rubén Blades está girando por última vez. ¡Quién sabe! Se quede o se vaya, el titular no cambia: ¡Maestra vida, camará!

Periné y Santiler

La presentación de Monsieur Periné en Pirineos Sur era otro de los atractivos de la velada. El combo colombiano actuó el año pasado en el festival ¡Vive Latino! y arrasó con una actuación espectacular, revulsiva, brillante. Catalina García (voz)y Santiago Prieto (guitarra) lideran un grupo en el que el trombón y las percusiones juegan un papel vital, en un conglomerado de pop, ritmos latinos, funk, e incluso reguetón. Pero el domingo en Lanuza vimos y escuchamos a un Monsieur Periné despierto, pero no revoltoso; desenvuelto, pero no agitador; atractivo, pero no arrasador. Faltó puesta en escena y tal vez sobró respeto a un espacio que realmente impresiona. Ofreció cinco piezas de Instrucciones para ser feliz, su disco más reciente, que combinó con otros temas más antiguos, incluido 'Catalina', la pieza que grabó con Cimafunk. En el tramo final del concierto subió el tono, que alcanzó el cénit cuando el grupo tocó entre el público. Creo que los Periné son una de las apuestas más poderosas que han salido de Latinoamérica en los últimos tiempos. Pero el domingo, al señor suelo pélvico le costó mover el músculo.

El público disfrutó con el concierto de la noche del domingo en Lanuza. / Lorenzo Charlez

La jornada la abrió la joven cubana Melanie Santiler a las ocho de la tarde con un sol del carajo. Su mezcla de ritmos urbanos y caribeños es atractiva, pero le queda recorrido para armar un directo con garra. Por cierto: ¿No son muchos tres conciertos para la víspera de un día laborable? ¿O es una forma de justificar el precio de las entradas?