Ira Torres gana la beca Casa Velázquez
La artista aragonesa presenta 'Neonarcissism. Myths and Mainstream', un proyecto basado en los ensayos ´La era del vacío ´ del filósofo francés Gilles Lipovetsky
La Diputación de Zaragoza ha concedido su beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez a Ira Torres, por su proyecto artístico ‘Neonarcissism. Myths and Mainstrem’. El galardón, dotado con 25.000 euros, permitirá al artista realizar una residencia de un curso en la prestigiosa institución cultural Casa de Velázquez-Academia de Francia en Madrid.
La Diputación de Zaragoza apuesta por la cultura y los artistas de la provincia, reflejándose en convocatorias como esta, que se ha convertido en una de las becas mejor valoradas y más demandadas por el propio sector del arte. Se trata de una beca con gran prestigio y relevancia, que da la oportunidad de estar en una institución como la Casa de Velázquez y establecer relaciones con otros artistas, algo muy importante a la hora de crear. Una oportunidad de poder dedicarse durante un año a un proyecto en exclusiva
Proyecto ganador
Ira Torres (Zaragoza, 1991) presenta 'Neonarcissism. Myths and Mainstream', un proyecto basado en los ensayos ´La era del vacío ´ del filósofo francés Gilles Lipovetsky. A través del alabastro —material emblemático de Aragón—, el bronce, el espejo y la luz, la artista establece un diálogo visual entre los mitos clásicos y la cultura mainstream contemporánea.
El proyecto explora las nuevas formas de autopercepción, de relación con el entorno y de entender la sociedad en un contexto de hiperconexión global con un caudal incesante de información. Un escenario donde la identidad se construye y reformula constantemente a través de un flujo sobresaturado de imágenes, estímulos y referentes culturales.
Mediante escultura, pintura, luz y reflejo, combina técnicas tradicionales ( óleo, talla... ) y lenguajes contemporáneos (aerógrafo, referencias al hyperpop, vaporwave..) para reflexionar sobre la tensión entre el yo físico y el avatar digital. La obra traza un círculo temporal entre pasado y presente, revelando cómo los grandes relatos y arquetipos reaparecen bajo nuevas formas en la cultura actual.
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