José Tomás reaparece "en defensa del toreo" en Zaragoza

El torero José Tomás ha reaparecido para dar su apoyo a la Feria del Pilar de Zaragoza y concretamente a la maniftesación que hay convocada en la capital aragonesa para el próximo miércoles a las 11.00 horas frente a la Misericordia.

En un vídeo publicado en varias plataformas y webs taurinas, el diestro de Galapagar, un fenómeno mediático y considerado uno de los mayores toreros de la historia, llama a secundar la concentración convocada. "Hola, soy José Tomás, quiero expresar mi apoyo a la manifestación que tendrá lugar en Zaragoza el 22 de junio frente a la plaza de la Misericordia. Os animo a todos a acudir en defensa del toreo para la próxima Feria del Pilar 2026".

Concurso paralizado

Tal y como informó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el reciente y último –por el momento– Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) de 30 de junio pasado dando la razón a los recurrentes Alberto García (Tauroemoción) y Rafael García Garrido (Nautalia) pidiendo la nulidad del procedimiento para la adjudicación al mejor postor (contrato Patrimonial) del coso zaragozano ha generado un escenario que, no por previsto, deja de colocar a la Diputación Provincial y a su presidente Juan Antonio Sánchez Quero en una situación límite con una distopía nada descabellada a la vista: unas Fiestas del Pilar sin espectáculos taurinos con La Misericordia cerrada a cal y canto.

Después de conocerse el esperado dictamen del organismo administrativo regional, las posibilidades que enfrenta la DPZ se reducen a la rendija legal que le ofrece el Tacpa: el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Según indicó entonces el diputado delegado de la plaza de toros José Carlos Tirado, “vamos a solicitar al TSJA esas medidas cautelares porque estamos plenamente convencidos de que nuestro pliego está dentro de la legalidad”. Tirado señaló que van a presentar el referido recurso en las próximas horas y que confía en que se adopten las medidas oportunas para poder revitalizar el concurso-subasta en el que hay hasta nueve candidatos.