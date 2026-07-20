La leyenda del rock alternativo (y polémica) Ryan Adams cancela su concierto en Zaragoza: "Tiempos difíciles"

"Un viaje directo a las emociones más profundas con uno de los compositores más prolíficos de su generación. Entre el rock, el country y ese punto melancólico que te deja tocado, Ryan Adams ofrecerá un directo íntimo y eléctrico. De Heartbreaker a Gold y más allá, con esa voz rasgada que lo convirtió en artista de culto". Con esa promoción, la leyenda del rock alternativo Ryan Adams anunció que la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogería uno de los únicos cinco conciertos que iba a dar en España.

Una cita que supondría, además, su debut en la capital aragonesa. Prevista para el 15 de octubre, finalmente, el concierto no tendrá lugar, según acaban de saber los que ya habían adquirido una entrada para su concierto con un mensaje de la promotora: "Lamentamos comunicarle que debido a circunstancias fuera de nuestro control, el próximo Ryan Adams European Tour ha sido cancelado. Pedimos disculpas a todos los que compraron entradas y que estaban emocionados por estos conciertos. Los reembolsos se procesarán automáticamente y los recibirá en los próximos días. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto a través de su punto de venta. Ryan está bien y trabajando duro para terminar la nueva trilogía del álbum. Habrá nueva música muy pronto. Muchas gracias por su comprensión".

Posteriormente, en su perfil oficial, Ryan Adams ha dado más explicaciones: "Tough times. Been sick. Fall tour cancelle (Tiempos difíciles. He estado enfermo. Gira de otoño cancelada)".

The Cardinals en su trayectoria

A sus 51 años, Ryan Adams, nacido en Jacksonville, comenzó muy joven en la música y ya en la década de los noventa fundó la banda Whiskeytown, con Caitlin Cary, Eric "Skillet" Gilmore, Steve Grothmann y Phil Wandscher. Después, y tras algunos años en solitario, en 2009 se unió al grupo The Cardinals e inició una época de constante producción musical.

Desde hace más de tres lustros, Adams ha continuado su carrera solista. Ha sido aclamado como uno de los compositores más talentosos del rock y ha estado nominado siete veces a los premios Grammy. En su haber tiene 22 álbumes de estudio, que han vendido millones de copias.

Como productor ha colaborado en discos para músicos de renombre como Willie Nelson, Jesse Malin y Jenny Lewis, y ha colaborado con algunos de los artistas más influyentes de la música, como Weezer, Fall Out Boy, America y muchos más. El talento artístico de Ryan no se limita a la composición de canciones. En 2009, publicó 'Infinity Blues', un libro de poesía en verso libre sobre su camino hacia la autorrealización, y 'Hello Sunshine' , una colección de poemas y relatos cortos.

Abuso emocional

El cantante y compositor estadounidense Ryan Adams fue acusado, en 2019, por varias mujeres de ofrecerse a impulsar sus carreras musicales a cambio de sexo, una conducta indebida y de abuso emocional que él negó tras ser revelado en un reportaje del diario The New York Times.

Entre las mujeres que denunciaron a Adams, figuraba su exesposa, Mandy Moore, y la artista emergente Phoebe Bridgers. En una de las acusaciones contra Adams, una mujer llamada "Ava" afirmaba que después de entablar un diálogo con el cantante cuando tenía 14 años, "ella y él tuvieron relaciones sexuales por teléfono y tuvieron llamadas por Skype en las que Adams se vio expuesto", según el Times.

En sus redes sociales, Adams hizo un comunicado tras algunos meses apartado de la vida pública: "No soy un hombre perfecto y he cometido muchos errores. A cualquier persona que haya lastimado, sin querer, me disculpo profundamente y sin reservas".