Borja Iglesias cuela a Violadores del Verso en la celebración del Mundial de España
Así fue el rap que interpretó el delantero en la celebración por el título conquistado por la selección
Que a Borja Iglesias le cambió la vida su temporada en el Real Zaragoza es un hecho irrefutable que el propio delantero ha explicado en multitud de ocasiones. Aquí no solo se confirmó como el gran jugador que es sino que, además, trabó unas amistades que aún le perduran. En su presentación en La Romareda ya recibió un regalo singular, una camiseta del Real Zaragoza con el nombre de Kase.O y, a partir de ahí, surgió una buena amistad con buena parte del rap zaragozano, entre ellos, El Momo que precisamente está rodando un documental con él al que ha acompañado durante todo el Mundial.
Durante la celebración del Mundial en Madrid, Borja Iglesias fue un paso más allá y mostró sus dotes como MC interpretando la canción de Violadores del Verso, 'Cantando' (una de las más míticas de la formación zaragozana), sin pestañear y sin ningún tipo de dudas. El gallego la interpretó casi entera entre el delirio de la gente y de buena parte de la plantilla como Dani Olmo al que se le vio seguir la canción con el propio Borja Iglesias. Otros, los más jóvenes como Nico Williams y Gavi es cierto que se les vio algo descolocados. Cuestión generacional.
Protagonistas en redes sociales
Ataviado con una gorra y gafas de sol, Borja Iglesias disfrutó de lo lindo con los versos de Kase.O, y el propio MC zaragozano compartió en sus redes sociales la actuación del delantero centro que se mostró muy activo durante la celebración. El jugador de la selección debutó en el partido ante Portugal en los últimos minutos y también ha sido protagonista porque Javier Bardem y Penélope Cruz le han mostrado su admiración (el actor lucía su camiseta en los partidos del Mundial) y entre ellos ha nacido una amistad.
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