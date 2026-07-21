El Auditorio de Zaragoza sacará entradas de última hora hasta un 90% más baratas para los jóvenes

Con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura, principalmente al Auditorio de Zaragoza, y rejuvenecer el público en la programación del espacio escénico, el ayuntamiento está ultimando (habrá un consejo de administración en los próximos días de Zaragoza Cultural para aprobar la medida) el lanzamiento de una modalidad de entradas de último minuto, según ha anunciado la consejera de Cultura, Sara Fernández, en la comisión celebrada este martes y posteriormente en rueda de prensa.

La idea es que, según ha avanzado Fernández, "haya un descuento de hasta un 90% en el precio de las entradas sobrantes en el último instante para menores de 30 años y de hasta un 60% entre los jóvenes de 30 a 45 años". El procedimiento será la compra en taquilla "en el último momento" y siempre que haya disponibilidad según ha avanzado Sara Fernández con el objetivo, ha remarcado, de "fomentar la cultura accesible y de base".

La promoción afectará únicamente a la programación realizada en el Auditorio por el consistorio directamente.

¿El Bono Cultural?

El anuncio lo ha realizado Fernández tras una pregunta del PSOE que le ha cuestionado el motivo de que los teatros municipales y el Auditorio no esté adscrito al Bono Cultural del ministerio. La consejera ha respondido que se trabajará en adherirse y que si hasta ahora no se había hecho era por las dificultades de procedimiento y porque nadie les "había invitado".