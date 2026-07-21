El convocante de "Zaragoza quiere toros" le exige a la DPZ que no asista a la manifestación: "Es una falta de respeto"
El anuncio de la institución provincial de adherirse a la protesta ha provocado la reacción de Juan Altimasveres Irineo en una carta abierta
El anuncio de la DPZ de que va a asistir a la manifestación que, en defensa de la tauromaquia y para salvar la Feria del Pilar, se celebrará este miércoles a partir de las 11.00 horas en la plaza de toros ha provocado una rápida respuesta del convocante de la misma, Juan Altimasveres Irineo, que le recuerda a la institución presidida por Sánchez Quero que, entre otras cosas, la manifestación es para exigirles a ellos una solución.
"El objetivo de esta convocatoria es defender la tauromaquia y reclamar la celebración de la Feria del Pilar 2026, que consideramos que se encuentra en serio peligro. Esta manifestación nace para dar voz a los aficionados, profesionales y a todas las personas que desean preservar una tradición profundamente arraigada en nuestra tierra", asegura en una carta abierta, que es muy clara: "Por este motivo, le solicito respetuosamente que ni usted ni ningún representante de la Diputación Provincial de Zaragoza acudan a la manifestación en calidad de representantes políticos. Considero que la tauromaquia debe permanecer al margen de cualquier confrontación o utilización política. El mundo del toro pertenece a todos los aficionados, con independencia de su ideología, y debe mantenerse como un espacio de unión y respeto".
"Que el respeto sea recíproco"
Y es que el convocante, considera "una falta de respeto por su parte, y no tiene ningún sentido, que la DPZ acuda a la manifestación, ya que dicha manifestación está programada para pedirles una solución a ustedes a la mayor brevedad posible".
Todo para concluir apelando al sentido común: "Los aficionados y profesionales taurinos respetamos todas las opciones políticas y el trabajo de las instituciones. Del mismo modo, pedimos que ese respeto sea recíproco, respetando también la tauromaquia, a sus profesionales y a los miles de aficionados que la apoyan y forman parte de ella. Mi deseo es que esta jornada transcurra con total civismo, unidad y respeto, centrando toda la atención en la defensa de la Fiesta y en la necesidad de garantizar la celebración de la Feria del Pilar 2026, sin que ningún partido político pueda apropiarse del protagonismo de una reivindicación que pertenece exclusivamente al conjunto de la afición".
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