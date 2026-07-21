El Festival de Tarazona rinde homenaje a Salva Reina, Toni Acosta, Susana Abaitua y Mariona Terés

La vigesimotercera edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria reconocerá las trayectorias ya consolidadas de Salva Reina y Toni Acosta, así como el talento en ascensión de Susana Abaitua y Mariona Terés, además de la gran novedad del certamen, que recaerá sobre el estreno de su Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

Con las fechas del 15 al 22 de agosto ya reservadas en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, la semana estará marcada por las proyecciones de cuarenta y cuatro cortometrajes, de los cuales el ganador obtendrá acceso directo a la preselección de los Premios Goya, además de la posibilidad de optar a los Premios Forqué y entrar en la 'short list' de los Premios Fugaz. Entre las producciones seleccionadas de las trescientos sesenta y una recibidas, dos son aragonesas, ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo y ‘Sopitas’, de Luis Larrodera.

A esto se suma una iniciativa de descentralización del certamen que, a través de un ciclo matinal de cortometrajes infantiles, llevará el cine a otras localidades de la comarca como Vierlas, Litago y Trasmoz o Añón de Moncayo y Grisel, con excepción del jueves, 20 de agosto, que en Tarazona la presentación del podcast 'Pelocas', que se realizará de forma abierta al público a las 12.00 horas. Este ciclo matinal empezará el lunes, 17 de agosto, y proyectará su último corto el viernes, 21 de agosto.

La edición más internacional

Por otro lado, el festival apostará por una propuesta de alcance internacional con la inclusión de largometrajes de origen iberoamericano por primera vez. Al largo de las siete noches, se proyectarán las piezas seleccionadas, entre las que figuran producciones como ‘El Taser’ (2026) del director aragonés Borja Echeverría, pero también propuestas como ‘Hasta que la celda nos separe’ (2026), de la puertorriqueña Mariana M. Emanuelli, y ‘Sobriedad, me estás matando’ (2025), del mexicano Raúl Campos, quienes acudirán al certamen para presentar sus obras.

Más allá del visionado de las piezas presentadas, el primer día de festival, a las 17.00 horas, se dará el comienzo del Taller de Realización de Cortometrajes, donde los participantes aprenderán sobre el proceso de desarrollo de una obra cinematográfica. Este corto se visionará en la gala de clausura del sábado. Así también, los asistentes podrán disfrutar de los monólogos de David Puerta, ‘Bien’, y Bianca Kovacs, ‘Una rumana muy legal’ en la sala La Siesta los días 19 y 20 de agosto.

En esta misma línea, Salva Reina presentará ‘Prohibido echarle cacahuetes al mono’, en el Teatro Bellas Artes, el viernes, 21. Cabe mencionar que esta última sesión requiere la compra de entrada, que variará entre los nueve y doce euros, y se podrá adquirir a partir del día 17 de agosto en la Oficina Municipal de Cultura de Tarazona. Estas también estarán disponibles en la taquilla del teatro el mismo día de la función y se podrán reservar a través de la web del festival o del correo cultura@tarazona.es.

Noticias relacionadas

El sábado, 22 de agosto, empezará con el encuentro ‘Un vermú con...’, que contará con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Tarazona y será protagonizado por Luis Larrodera. A las 19.0 horas de este mismo día, se realizará la gala de clausura, donde se premiará a Toni Acosta y a Salva Reina con los Premios Talento de Comedia, así como a Mariona Terés con el Premio Talento Revelación y a Susana Abaitua con el Premio Talento Joven. La ceremonia se seguirá de la fiesta de clausura, que tendrá actuaciones de Roberta Fauteck, The William Miller Band y el DJ set de Easy Rider.