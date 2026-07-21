Jarque de Moncayo reúne teatro-danza, música y magia en el Festival de los Castillos

El Festival de los Castillos continúa su novena edición y llegará este fin de semana a Jarque de Moncayo, donde se han programado tres propuestas de teatro-danza, música y magia entre el 24 y el 26 de julio en el entorno del castillo de la localidad.

La programación comenzará el viernes 24 de julio, a las 22:30 h, con la jacetana Suerte Quintero y 'Ya nunca tengo hambre', una pieza de teatro-danza dirigida por Anna Sarrablo que parte del trastorno de la conducta alimentaria que atravesó la autora en su adolescencia para reflexionar sobre la belleza, el cuerpo, el deseo y la necesidad de amar y ser amados.

El sábado 25 de julio, a las 22:30 h, será el turno de Alex Garber, proyecto en solitario de Alejandro Elías, exlíder de la banda aragonesa Mister Hyde. El artista presentará una propuesta musical marcada por sonidos sintetizados, referencias a la década de los 80 y canciones que conectan con influencias como The Killers, Editors, Soda Stereo, Héroes del Silencio o Viva Suecia.

La programación se cerrará el domingo 26 de julio, a las 22:30 h, con Mariano Lavida y 'La magia de Lavida', un espectáculo de magia de cerca adaptado para un aforo amplio. La propuesta combina cartomagia, ilusionismo y participación del público en una actuación pensada para todos los públicos.

Jarque de Moncayo suma a la programación el atractivo de su castillo, una fortaleza medieval situada sobre un espolón rocoso que domina el casco urbano y el valle del río Aranda. Construido principalmente en el siglo XIV por Lope Fernández de Luna, conserva una silueta característica y constituye uno de los referentes patrimoniales de la Comarca del Aranda.

El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes y el Gobierno de Aragón, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.

Sobre el festival

El Festival de los Castillos de Aragón nació en 2017 con la vocación de articular una red cultural en torno al patrimonio fortificado aragonés. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una propuesta escénica itinerante que utiliza castillos y espacios emblemáticos como escenarios singulares, activando estos enclaves desde la cultura contemporánea y favoreciendo el acceso a la programación artística en entornos rurales.

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El festival refuerza así su papel como herramienta de dinamización cultural, social y económica del territorio, al tiempo que contribuye a poner en valor el patrimonio histórico-arquitectónico de los municipios participantes.