Jorge Drexler regresa este viernes a Pirineos Sur: "Va a ser un concierto para el cuerpo, los sentimientos y la razón"

Jorge Drexler regresa a Pirineos Sur tras siete años. El concierto del viernes forma parte de la gira de presentación de su último álbum 'Taracá' (2026), que recoge sus raíces uruguayas a través del candombe, ritmo de origen afro-uruguayo que se ha convertido en el protagonista de este último proyecto.

Es su tercera vez en el festival Pirineos Sur. ¿Qué expectativas tiene para el concierto del 24 de julio?

Pirineos Sur es maravilloso y es un privilegio tocar en la naturaleza. Tengo un recuerdo maravilloso del último concierto; acabé tirándome al agua porque era final de gira. Además, es un motivo maravilloso para juntarme con mi banda. Hace tres semanas que no tocamos y ya nos echamos mucho de menos. Así que estoy expectante, porque este va a ser un concierto para el cuerpo, los sentimientos y la razón.

El concierto entra dentro de la gira de su último álbum ‘Taracá’ (2026). ¿Cómo se plantea la actuación a diferencia de las demás veces que ha estado en el festival?

Este concierto será muy distinto. Tocaremos ‘Taracá’ entero. Si la actuación dura una hora y media, el disco ocupa más de la mitad del repertorio. El álbum gira mucho alrededor del candombe, que es un ritmo afro-uruguayo, por lo que las percusiones tienen un rol muy importante dentro del concierto.

El candombe es el hilo conductor del álbum, que fue grabado en el estudio Elefante Blanco, en Montevideo. ¿Cómo toma la decisión de volver a sus orígenes y usar el candombe como recurso rítmico clave en ‘Taracá’?

Aunque llevo treinta años viviendo en España, nunca dejé de ir tres o cuatro veces al año a Uruguay. Me siento muy conectado con lo emocional y lo afectivo de mi cultura, pero hacía casi veinte años que no grababa un disco en mi tierra y tenía ganas de hacerlo. Uruguay está pasando por un momento musical muy dulce, donde se ha desarrollado muchísimo el candombe y la murga. Además, tenía varias razones personales para volver; este es el primer disco que hago sin que estén mis padres vivos, entonces sentí que tenía que ir a reconectar.

Se da una mezcla de este estilo con otros formatos como la milonga o la murga. ¿Qué simboliza esta diversidad musical en el proyecto?

Este álbum es reconexión personal con la música uruguaya. La música uruguaya no es una sola. Aunque el candombe es muy hegemónico, hay otros géneros como la milonga, la murga o la zamba argentina, que también se desarrollaron mucho en Uruguay. Al final, logré un sonido muy uruguayo y me siento orgulloso de eso.

Vuelve a estos ritmos en un momento de reivindicación de la música latinoamericana. Además ha demostrado admiración por artistas como Bad Bunny, y la música puertorriqueña en general. ¿Considera que ‘Taracá’ podría tener un efecto similar en cuanto a la representación de los rasgos identitarios de Uruguay?

Es necesario tener en cuenta la diferencia de escala entre el proyecto de Bad Bunny, por ejemplo, y el mío. Yo hice algo artesanal, chiquito, como una persona que cumplió sesenta años y ve el mundo con unos códigos. Hay diferencias generacionales y regionales. Sin embargo, sí tiene que ver con la admiración que le tengo a Puerto Rico, concretamente, porque es un país con un dilema existencial muy grande: es una encrucijada entre el mundo norteamericano y el latinoamericano. Son 3 millones de habitantes en una isla tan chiquita y han generado una corriente musical que domina el mundo. Uruguay también es un país chiquito, pero viene de unas circunstancias y una región diferentes, sobre todo en cuanto a la relación con Estados Unidos. A pesar de esto, sí que hay una intención común de ir a la raíz.

Asimismo, ha trabajado con artistas jóvenes que se dedican a otros géneros musicales como el trap o el reggaeton. ¿Cómo han surgido estas colaboraciones?

Yo soy muy curioso y me gusta la música de diversos estilos y generaciones. No pienso que haya una música que tenga mayor autoridad por pertenecer a una generación u otra. En todas hay gente brillante. He trabajado con C. Tangana en el disco anterior, por ejemplo y en este con Young Miko o Ángeles Toledano, también con productores que son bastante jóvenes. Yo solo busco aprender y estoy abierto a todo.

El tema del avance tecnológico también está presente en canciones como ‘¿Hay alguien A.I?’, o incluso ‘Toco Madera’. ¿Qué relación tiene con las nuevas formas tecnológicas como la inteligencia artificial?

A mí me gusta mucho la tecnología. Hace mucho tiempo que vengo cuestionándome cosas respecto a la tecnología aplicada a la música. Realmente no encuentro la diferencia entre una computadora y una guitarra. Al final, son herramientas que se pueden usar para hacer cosas horribles o maravillosas, pero depende de lo que vos quieras hacer. En ese sentido, la inteligencia artificial entra como una novedad, porque no la usamos de la misma manera que usábamos una computadora. Por ahora, al menos en este disco, no he podido encontrar en la IA ningún tipo de asistencia creativa. Sí me ha ayudado a documentarme, pero no me ha servido para hacer arreglos musicales, versos o buscar rimas, porque eso es terreno de mi biografía y de mi experiencia personal. Cuando escucho a un artista, me interesa su personalidad y no a una entidad promedio construida por una máquina. Eso me parece de todo, menos interesante.

Afirma que el tambor es lo que le permite estar en el presente, pero ¿tiene planes para proyectos futuros? ¿Seguirán la misma línea que ‘Taracá’?

Ni siquiera me lo he planteado. Estoy en un periodo refractario, como si tuviera las neuronas inhabilitadas para actuar durante un tiempo, así que no puedo pensar en un disco nuevo en este momento. Estoy descansando y disfrutando muchísimo de tocar en vivo. Me alegra saber lo lindo que es todo lo que estamos haciendo y que me pueda juntar con mi banda en el escenario, y eso es todo.