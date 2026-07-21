La opinión de Carmelo Moya sobre la plaza de toros de Zaragoza: La manifestación era esto

La manifestación convocada este miércoles a las puertas de La Misericordia en Zaragoza tiene su intrahistoria: convocada por un ciudadano particular para el 9 de julio en primera instancia, la Delegación del Gobierno la confirmó –la ley no obliga a pedir permiso, sólo a comunicar su celebración– para este miércoles, día 22.

¿Cómo se ha llegado a adoptar oficiosamente el lema “Zaragoza quiere toros” que parece ser que encabezará la comitiva?

Un escrito hecho público para general conocimiento el día 4 de este mes y encabezado “carta abierta de Juan Altimasveres Martínez para los profesionales y aficionados taurinos de Aragón y de toda España, instituciones y sociedad civil. Denuncia por la situación de la plaza de toros de La Misericordia y convocatoria urgente de protesta para salvar la feria del Pilar” expresa a las claras la descripción y objeto de la iniciativa.

En uno de sus párrafos primeros, se asevera que “la inacción y la deficiente gestión de la Diputación Provincial de Zaragoza, al no ser capaz de articular un pliego de condiciones que respete la legalidad y garantice la calidad artística, está vaciando de contenido este deber de protección.” [sic]

La DPZ anuncia que asistirá a la manifestación que se promueve… ¡en contra de la propia DPZ!

Y ¿cuál es la respuesta de DPZ? Convocar a la Junta de portavoces a las 13.00 horas de este martes para comunicar su asistencia a una manifestación que se promueve… ¡en contra de la propia DPZ!

Al presidente Sánchez Quero –ausente en esa Junta de portavoces, ahí os las compongáis– sólo lo salvaría parcialmente un fallo del TSJA aceptando las cautelares solicitadas; caso contrario será terriblemente engullido por una masa implacable constituida, mayormente, por las peñas de la ciudad. Con ellos, bromas ni una.

A los clientes de las 17.30 horas se les puede dejar en barbecho sin ver un pitón, pero ¿quién es el guapo que fastidia a un colectivo como Interpeñas sin festejos populares? ¿A que no hay? Y menos a la vera de la urna, pasado mañana, un decir.

El roto originado en la plaza de España es de cualquier manera porque aún en el mejor escenario soñado será ruina para hoy y miseria para mañana. Los conflictos los sufrirá, por arrastre, quien llegue después. Que esa es otra. Será el legado de un presidente cabalgando a lomos de su inquebrantable vehemencia desde el día uno de su ausencia del primer sillón provincial.