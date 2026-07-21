La pantalla IMAX en Zaragoza entró por la azotea de los cines Palafox: así fue el montaje

La única sala IMAX instalada en el centro de una ciudad española ya se ha estrenado en los cines Palafox de Zaragoza en los que, tras una programación especial previa, se ha estrenado la esperada película de Christopher Nolan, 'La Odisea', que, además, también se puede ver en versión original subtitulada en castellano.

Pero no ha sido tarea sencilla el conseguir introducir en el cine una pantalla que mide 10 metros de altura por 17 de longitud y pesa casi 500 kilos. De hecho, tal y como han desvelado los propios cines en sus redes sociales la introducción de la pantalla tuvo algo de épico ya que se hizo de madrugada y a través de la azotea de los cines desde la calle de San Diego con un amplio equipo de trabajadores que luego tuvieron que ir descendiendo la pantalla en los cines hasta llevarla a la sala IMAX adaptada para la ocasión.

No fue tarea sencilla tampoco la instalación y la adecuación en la sala tal y como muestra otro vídeo compartido por los cines Palafox que se ha volcado con el estreno de la nueva tecnología en sus cines de referencia en la capital aragonesa.

Las claves del IMAX

Esta nueva forma de vivir una película hace que Zaragoza se adentre en la nueva era del cine. De hecho, actualmente tan solo hay siete salas como esta en España y la de los Palafox es la segunda más grande con 335 butacas. Lógicamente, es la primera de Aragón y la única del país ubicada en el centro de una ciudad.

La nueva sala IMAX de los Palafox. / Josema Molina

Según subrayó durante la presentación de la sala Felipe Sanz, director de Zarafilms, muchos de los grandes estrenos actuales se ruedan con cámaras IMAX y se diseñan pensando específicamente en su proyección en estas salas, por lo que la exhibición continuada en la nueva IMAX de los Palafox "está garantizada". Así, tras 'La Odisea', llegarán 'Resident Evil' (18 de septiembre) y 'Dune: parte 3' (18 de diciembre). "El año que viene llegará la nueva adaptación de la saga Narnia o el próximo filme de David Fincher", ha indicado Sanz, que ha apuntado que asistir a una película en la nueva sala IMAX de los Palafox costará 14,90 euros (10,90 el día del espectador).

Según se indicó en la presentación, actualmente hay unas 1.800 salas IMAX en todo el mundo, con una capacidad total de 360.000 butacas. La de Zaragoza cuenta con una pantalla de diez metros de alto por 18 de largo, un proyector láser de última generación (todos los equipos han llegado directamente desde Canadá), un sistema de sonido de doce canales y 335 butacas premium distribuidas en 15 filas (todas ellas reclinables).