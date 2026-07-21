Quinto convoca la VI edición del certamen Punto Final, que invita a los artistas a reflexionar y crear en torno a la muerte

El Ayuntamiento de Quinto ya ha abierto el plazo para la presentación de obras para la convocatoria de la VI edición del Certamen Artístico Multidisciplinar Punto Final, una iniciativa vinculada al Museo de las Momias de la localidad que invita a artistas residentes en España a reflexionar y crear en torno a la muerte, un tema poco habitual en este tipo de concurso.

Dividido en tres disciplinas diferentes como son cortometraje, fotografía y cuento, este certamen ya se ha consolidado como un espacio de creación y reflexión artística. Tras la buena acogida de las anteriores ediciones, la organización vuelve a poner en marcha esta convocatoria con el objetivo de seguir impulsando el talento artístico y la actividad cultural desde el medio rural.

En la presentación, la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín ha destacado que Punto Final es “un magnífico ejemplo de como los ayuntamientos pequeños estamos generando continuamente estrategias para dar a conocer nuestro municipio y aumentar la calidad de vida y la autoestima de nuestros vecinos”. Quinto, ha añadido, “apostó hace tiempo por el Museo de las Momias, siendo consciente de que para que fuera conocido y una fuente de ingresos tenía que tener una gestión creativa y dentro de esta última se incardina este certamen”.

Jesús Morales, alcalde de Quinto, ha destacado que este certamen, después de seis ediciones “acerca a nuestro pueblo a más de 800 personas de todo el territorio nacional y que ven nuestra web, que quieren conocer nuestro pueblo y presentan sus proyectos, nos ubican en el mapa y algunos de ellos son finalistas y pueden venir un día”. El Museo de las Momias, ha continuado explicando, ha servido “de acicate para que recorramos ese camino de proyectos innovadores”.

Por último, el concejal de Cultura, Jesús Porroche ha recordado que se creó este certamen “para abrir un espacio para que la gente pudiera mostrar y expresar su forma de ver, entender y vivir la muerte” y lo que pretenden “es que sea un proyecto que, al tratar un tema delicado, haya una conexión entre los artistas, la organización y el pueblo”.

Las bases de participación ya se encuentran publicadas y el plazo para presentar las obras permanecerá abierto hasta el próximo 30 de agosto. Los participantes podrán optar a diferentes premios en las tres categorías convocadas.

El certamen, que se celebró por primera vez en 2021, tiene su origen e inspiración en el Museo de las Momias de la localidad y la reacción de los asistentes al terminar la visita. En su organización colabora con el Ayuntamiento de Quinto la Diputación de Zaragoza.

El jurado estará compuesto por personas del ámbito cultural del Ayuntamiento de Quinto y personas relacionadas con la actividad cinematográfica, fotográfica y literaria. Los finalistas de las tres categorías se publicarán en la página web de Punto Final https://certamenpuntofinal.quinto.es/ y en sus redes sociales.

La entrega de premios tendrá lugar en una gala especial el 31 de octubre a las 20.00 horas en el Museo de las Momias de Quinto, coincidiendo con la noche previa a la festividad de Todos los Santos.

Participantes y premios

En la categoría de cortometraje habrá un primer premio de 700 euros, un segundo de 500 y un tercero de 300. En la categoría de fotografía, el primer premio estará dotado con 300 euros, el segundo con 200 y el tercero con 100, las mismas cantidades que para la categoría de cuento. Todos ellos recibirán a su vez un trofeo.

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Además, en cada una de las modalidades habrá un premio especial del público, dotado con 75 euros y que se concederá por votación popular tras la proyección y exposición de las obras en las fechas que se establezcan entre septiembre y octubre. En el caso de la categoría de cuentos, serán los alumnos del taller literario del Aula de Adultos de Quinto quienes elijan el galardonado.