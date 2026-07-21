Una de las grandes esperanzas del heavy europeo anuncia su único concierto en España que será en Zaragoza

Zaragoza se sigue reivindicando como una ciudad que abraza el heavy. Y de la mano de la asociación El batallador, que promueve esta cultura en la capital aragonesa, acaba de anunciar una fecha muy especial que será, además, la única que ofrecerá en España una de las bandas más prometedoras del power metal europeo.

Bloodorn actuará en La casa del loco el próximo 28 de noviembre. La alemana es una de las bandas emergentes mas importantes surgidas del power metal europeo formada por Nils Courbaron de (Sirenia) Mike Livas (Silent Winter) a la voz, Francesco Saverio Ferraro (Freedom Call) al bajo y Michael Brush (Sirenia) a la batería. La encargada de abrir la noche será la banda madrileña Alien Steel.

El testigo de las grandes bandas

En una época en la que muchos aficionados al metal se preguntan quién recogerá el testigo de las grandes bandas del género, comienzan a surgir nombres capaces de ilusionar al público más exigente. Uno de ellos es Bloodorn, una formación relativamente joven que, en muy poco tiempo, ha conseguido llamar la atención de seguidores y crítica especializada gracias a una propuesta que combina la esencia del power metal clásico con la contundencia y la producción del metal contemporáneo.

Lejos de ser un proyecto improvisado, Bloodorn nace de la experiencia acumulada de músicos con una larga trayectoria dentro de la escena internacional. Liderada por el guitarrista francés Nils Courbaron, la banda reúne talento procedente de distintos rincones del metal europeo y norteamericano para dar forma a un sonido poderoso, melódico y técnico a partes iguales. El resultado es una propuesta que mira con respeto al pasado sin renunciar a sonar actual.

Su álbum debut, 'Let the Fury Rise', ha sido una auténtica carta de presentación. Desde los primeros compases del disco queda claro que Bloodorn conoce perfectamente los códigos del power metal: guitarras veloces, estribillos memorables, pasajes épicos y una interpretación vocal llena de fuerza y personalidad. Pero el grupo va un paso más allá al incorporar una producción moderna y una agresividad sonora que le permite conectar tanto con los aficionados veteranos como con las nuevas generaciones del metal.

Energía a raudales

Uno de los aspectos más interesantes del grupo es su capacidad para transmitir energía. Sus composiciones alternan velocidad y melodía con naturalidad, construyendo temas que funcionan tanto en una escucha pausada como sobre el escenario. Canciones como la que da título al álbum evidencian que la banda entiende perfectamente qué busca el público del power metal actual: emoción, virtuosismo y contundencia.

El éxito de Bloodorn también debe interpretarse dentro del excelente momento que atraviesa el metal europeo. Mientras bandas legendarias continúan llenando grandes recintos, una nueva generación de grupos está comenzando a ocupar su espacio con propuestas frescas y ambiciosas. El relevo generacional ya ha comenzado y el público demanda nuevos referentes capaces de mantener vivo el espíritu del género.

Bloodorn posee todos los ingredientes necesarios para convertirse en uno de los grandes nombres del power metal moderno. Talento, personalidad, experiencia y una enorme ambición artística son argumentos más que suficientes para seguir muy de cerca su evolución.

Cómo comprar las entradas y otra cita con el heavy

Las entradas para el concierto de Bloodorn ya se pueden comprar en ViveTickets.es a un precio de 25 euros anticipada (20 para los socios de El Batallador). En taquilla costarán 30 euros.

Además, antes, el 3 de octubre, El Batallador también ha programado otro concierto, en esta ocasión en la sala Creedence. Será The riven. La banda sueca es reconocida por su electrizante sonido que fusiona el blues rock de los años 70 y el heavy metal clásico, destacando especialmente por la potente voz de su vocalista, Charlotta Ekebergh, Su música se inspira en leyendas como Thin Lizzy o Black Sabbath. Esa misma noche también actuará Malasangre.