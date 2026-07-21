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"Zaragoza quiere toros", el sector taurino sale este miércoles a la calle para salvar la Feria del Pilar

La manifestación, convocada bajo el lema en defensa de la tauromaquia, comenzará a las 11.00 horas frente a la puerta grande del coso de La Misericordia

La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza.

La plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza. / ÁNGEL DE CASTRO

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Carmelo Moya

Carmelo Moya

Zaragoza

La capital aragonesa vivirá este miércoles, 22 de julio, una movilización histórica en defensa de la tauromaquia. A partir de las 11.00 horas, aficionados, profesionales del sector y colectivos taurinos se darán cita frente a la puerta grande de la plaza de toros de La Misericordia bajo un lema unitario y contundente: “Zaragoza quiere toros”.

La protesta responde a la situación límite que atraviesa el emblemático coso zaragozano. La parálisis institucional y los reiterados fallos y suspensiones en el proceso de adjudicación de la gestión de la plaza –anulado hasta en tres ocasiones– han sumido al recinto en un vacío sin precedentes.

Como consecuencia directa de este bloqueo administrativo, la ciudad ya vio truncada la celebración de la Feria de San Jorge el pasado mes de abril y el fantasma de la suspensión se cierne ahora, de forma alarmante, sobre la Feria del Pilar, a menos de tres meses de su celebración y con un mes de agosto inhábil de por medio.

Exigencia de una solución urgente

Los organizadores de la marcha exigen a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) una alternativa legal inmediata y contundente que evite el cierre definitivo de la plaza durante los festejos. El sector denuncia que la inacción administrativa está poniendo en riesgo no solo un pilar económico y cultural de primer orden para la región, sino también una tradición arraigada que forma parte indiscutible del patrimonio histórico de la ciudad.

En este orden de cosas, hay que hacer constar que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) es inminente con respecto a la solicitud de DPZ de la concesión de las cautelares que permitieran adjudicar el contrato y salvar así los festejos taurinos durante las fiestas del Pilar.

La convocatoria ha trascendido el ámbito local y ha cosechado en los últimos días un aluvión de apoyos procedentes de la élite del toreo. Figuras históricas y maestros de la tauromaquia como José Tomás, Julián López ‘El Juli’, Juan José Padilla o Joselito han alzado la voz a través de diversos mensajes públicos para animar a la ciudadanía y a la afición a sumarse masivamente a la marcha de este miércoles. Todos ellos han coincidido en reclamar “sentido común” y en exigir que se destierre la politización de un recinto histórico que necesita recuperar la normalidad de forma urgente.

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Con la manifestación de este miércoles, la afición aragonesa busca dar un puñetazo sobre la mesa para evidenciar que el peso social de la tauromaquia en Zaragoza sigue intacto, esperando que las administraciones competentes mueven ficha antes de que sea demasiado tarde para el devenir del histórico coso de La Misericordia.

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