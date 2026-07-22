Aragón Sonoro arranca esta semana con una nueva edición a nivel de los grandes festivales del país

Alcañiz volverá a convertirse en la capital de la música en directo con una nueva edición de Aragón Sonoro, un festival que se ha consolidado como una de las grandes citas del verano dentro del panorama nacional. Del 23 al 25 de julio, la ciudad acogerá un cartel de primer nivel con una seña de identidad que lo hace prácticamente único: toda la programación del viernes y el sábado será completamente gratuita, acercando grandes artistas nacionales y el mejor talento aragonés a todo tipo de público.

Además, Aragón Sonoro mantiene firme su compromiso con la escena musical de la comunidad. Mitad del cartel está integrado por artistas aragoneses, con nombres como Delacueva, Modelo, Narel, Eva McBel, Diego Aguas, Alex Curreya o Matagüelos, consolidándose como el gran escaparate de la música hecha en Aragón.

Sidecars, a punto de colgar el cartel de entradas agotadas

El jueves será la única jornada de pago y todo apunta al lleno absoluto. El espectacular anfiteatro de Pui Pinos, con capacidad para 800 personas, está a punto de completar su aforo y quedan menos de 50 entradas disponibles. La noche arrancará con la zaragozana Eva McBel, una de las artistas emergentes con mayor proyección del panorama nacional, antes de dar paso a Sidecars, una de las bandas más importantes y demandadas del rock nacional, que llega a Alcañiz tras publicar uno de los discos más destacados del año.

Por otro lado, el viernes comenzará la programación gratuita en el escenario Aragón TV con un cartel de auténtico lujo. Abrirá la noche Alejo Stivel, la inconfundible voz de Tequila, repasando los grandes himnos de una de las bandas más importantes de la historia del rock en español. Después llegará Sienna, con uno de los directos que más expectación está despertando en el circuito nacional. Como cabeza de cartel actuará Malmö 040, uno de los grupos más reclamados del país y con presencia habitual en los principales festivales nacionales. El cierre correrá a cargo del aragonés Diego Aguas DJ, poniendo el broche a una intensa primera jornada gratuita.

Sábado: el talento aragonés cobra protagonismo

La jornada del sábado comenzará en la Plaza del Mercado con tres bandas aragonesas que representan el excelente momento creativo que vive la comunidad. Los oscenses Narel, los turolenses Effe y los zaragozanos Delacueva, que hace apenas unas semanas participaron en la fiesta de despedida de la Selección Española en Madrid, antes del Mundial, protagonizarán una intensa sesión de conciertos al mediodía.

Por la tarde continuará la actividad con la Ruta Florida & Hermoso, la sesión de Matagüelos DJ en la Plaza Mendizábal y Alex Curreya DJ en la Plaza del Mercado, uno de los nombres imprescindibles de la escena alternativa aragonesa, reconocido por sus sesiones eclécticas y su cuidada selección musical.

La clausura

El festival volverá de nuevo al escenario Aragón TV con una noche de altura. Abrirá Modelo, una de las bandas aragonesas con mayor proyección gracias a la energía de sus directos. Después será el turno de Melifluo, llegados desde Baeza con su deliciosa propuesta de pop rock. A continuación, subirán al escenario Repion, las hermanas Iñesta, convertidas en el grupo revelación de la escena independiente durante el último año.

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El punto y final llegará con Supersub DJs, el proyecto formado por Juanca y Pope, componentes de una de las bandas más icónicas del pop-rock español, Supersubmarina. Un cierre cargado de emoción que pondrá el broche perfecto a una nueva edición de Aragón Sonoro.