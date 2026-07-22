Última hora | Habrá toros en Zaragoza: el TSJA concede las cautelares solicitadas por la DPZ

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) habría concedido las medidas cautelares solicitadas por Diputación de Zaragoza para anular el acuerdo del Tacpa por el que se paralizaba el concurso subasta al mejor postor desbloqueando así la celebración de la feria taurina del Pilar 2026.

La celeridad del alto tribunal en tomar –y comunicar– la decisión teniendo en cuenta que ha resuelto a escasas horas de cerrarse el plazo de alegaciones por las partes a las que Nautalia presentó un escrito, ha coincidido casualmente con la celebración de una manifestación convocada para las 11.00 horas de este miércoles. Resulta llamativo que, señalada la DPZ como está por el convocante de la marcha y la solicitud de este de que ningún político sea presente, el propio Sánchez Quero haya anunciado una comparecencia en dependencias de la plaza de toros tan solo media hora antes del comienzo de la manifestación.

La decisión del TSJA significa que, siguiedo los pasos y plazos establecidos, se procederá a reactivar el concurso subasta abriendo los sobres administrativos de cada una de las nueve ofertas presentadas y, con las que superen los requisitos administrativos se atenderá una única regla básica: conceder la explotación a la cantidad más alta por los años 2026 y 2027.