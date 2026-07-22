La banda que interpretó el himno de España en la final del Mundial clausura el festival de un pequeño pueblo aragonés

El Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo alcanza el ecuador de su XIV edición con un balance muy positivo, tras reunir hasta el momento a más de 1.200 personas en las distintas actividades que conforman una programación ambiciosa y diversa, desarrollada entre el Balneario de Panticosa, Panticosa pueblo y los senderos de Hoz de Jaca.

Entre la programación que todavía queda por delante, destaca especialmente el concierto de clausura que ofrecerá Spanish Brass el próximo jueves 23 de julio, a las 19.30 horas, en el Auditorio-Teatro del Balneario de Panticosa, bajo el título ‘Un sueño hecho realidad’. La presencia de esta prestigiosa formación reviste un carácter excepcional, ya que llegará directamente desde Nueva York, donde el pasado domingo interpretó el Himno de España en la final del Mundial de Fútbol. Además, Spanish Brass, reconocido internacionalmente por su excelencia artística y su versatilidad musical, recibió en 2020 el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

El programa de la clausura

Spanish Brass, integrado por Carlos Benetó y Juanjo Serna (trompetas), Manolo Pérez (trompa), Indalecio Bonet (trombón) y Sergio Finca (tuba), es uno de los quintetos de metales más reconocidos internacionalmente por su excelencia artística y su versatilidad musical. En 2020 recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, otorgado por el Ministerio de Cultura de España.

El concierto de clausura ofrecerá un repertorio con obras de Leonard Bernstein, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Astor Piazzolla y otros compositores, poniendo el broche de oro a una edición que está convirtiendo a Panticosa en un gran escenario cultural al aire libre.