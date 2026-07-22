Sánchez Quero quiere adjudicar hoy mismo la gestión de la plaza de toros de Zaragoza: "No somos antitaurinos"

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado este miércoles que "para el Pilar vamos a tener toros y vamos a tener vaquillas", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya estimado las medidas cautelares solicitadas por la institución provincial y permita reactivar el proceso de adjudicación de la gestión de la plaza de toros de La Misericordia.

Sánchez Quero ha comparecido en el aula cultural del coso de La Misericordia, poco antes del inicio de la manifestación convocada bajo el lema 'Zaragoza quiere toros', para valorar la decisión judicial y anunciar que ya ha firmado la providencia para convocar la mesa de contratación y agilizar al máximo la adjudicación.

"Como el tiempo apremia, acabo de firmar una providencia para que a lo largo de la mañana se convoque la mesa de contratación. Si administrativamente es posible, intentaremos adjudicar hoy mismo; si no, el lunes al mediodía la diputación habrá resuelto el proceso y tendremos empresa adjudicataria trabajando para que en el Pilar haya toros y haya vaquillas", ha afirmado.

El presidente ha recordado que la diputación, propietaria de la plaza desde 1858, es la institución encargada de organizar los festejos taurinos en Zaragoza, aunque las competencias en materia taurina correspondan al Ayuntamiento.

Defensa de su actuación

Durante su intervención, el presidente provincial ha reivindicado que la DPZ "se ha dejado la piel" para garantizar la celebración de la feria y ha defendido que la institución ha actuado "impecablemente" durante todo el procedimiento administrativo.

"Si no hubiera habido toros para el Pilar no habría sido porque la Diputación hubiera hecho mal las cosas. Las ha hecho impecablemente desde el punto de vista jurídico. Si no hubiera habido todos habría sido única y exclusivamente por el rosario de recursos presentados por Nautalia y Tauroemoción", ha manifestado.

En este sentido, ha acusado a ambas empresas de haber actuado "de mala fe" con el único propósito de paralizar la licitación. Como ejemplo, ha señalado que Nautalia explota actualmente la plaza de toros de Valencia mediante un contrato, según ha dicho, de características similares al impulsado por la Diputación zaragozana.

Asimismo, ha criticado que Tauroemoción mantuviera el recurso contra los pliegos mientras concurría al concurso para optar a la gestión de la plaza. "Presentó un recurso y, al mismo tiempo, presentó oferta para quedarse con la plaza. Si hubiera sido la única empresa, habría retirado el recurso y hoy tendría la gestión", ha sostenido.

Críticas al PP

Sánchez Quero ha ido más allá al asegurar que, "a su juicio", detrás de todo el proceso ha estado la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), a la que ha atribuido un intento de boicot para que ningún empresario concurriera a la licitación.

En este punto, ha dirigido sus críticas al Partido Popular, al que ha acusado de politizar el conflicto y de respaldar a las empresas recurrentes. En concreto, ha pedido al presidente provincial del PP, Ramón Celma, que "se informe del proceso", "deje de mentir" y apoye a la Diputación para garantizar la celebración de la feria.

"El equipo de Gobierno no es antitaurino. Nos hemos dejado la piel para que haya toros y vaquillas en Zaragoza. En política no vale todo", ha señalado, al tiempo que ha reprochado algunas declaraciones realizadas en las últimas semanas por responsables del PP y por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.