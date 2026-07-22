Un millar de personas se manifiestan exigiendo una solución para que haya toros en Zaragoza

Alrededor de 1.000 personas (según fuentes policiales) se han manifestado para reclamar que Zaragoza tenga toros en las próximas Fiestas del Pilar en una marcha que ha salido de la plaza de La Misericordia y que concluirá a las puertas de la Diputación de Zaragoza. Una manifestación que ha dado un giro más en la situación surrealista que se está viviendo en torno a la gestión de la plaza de toros.

Jaime Galindo

Y es que apenas unas horas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha publicado el auto en el que le concede a la DPZ las medidas cautelares para que se pueda reactivar el concurso para gestionar la plaza en 2026 y 2027 estimando sus razones frente a las de los recurrentes, Nautalia y Tauroemoción, que se oponían a la medida tras la suspensión del TACPA.

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'Feria taurina, ¡solución ya!'

Aun así, la manifestación se ha celebrado bajo la pancarta 'Feria taurina, ¡solución ya!' y, en ella, se han podido leer carteles contra la DPZ ('"La DPZ, sin vergüenza torera") que tal y como anunció el martes se ha unido a la marcha después de que Sánchez Quero compareciera media hora antes de su celebración ante los medios para defender la apuesta taurina de la DPZ.