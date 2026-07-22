Valeria Castro vuelve a Pirineos Sur para cerrar el círculo: "No quiero escribir pensando en representar lo que sienten los demás"

En la escena nacional hay pocas voces que sean tan reconocibles y evoquen tal sensibilidad como la de Valeria Castro. La cantautora canaria comenzó su carrera hace siete años subiendo versiones de sus canciones favoritas a YouTube. Desde entonces, ha publicado dos álbumes y un epé, y ha sido nominada a galardones de la talla de los Latin Grammy y los Premios Goya. Este jueves llega a Pirineos Sur con la recta final de su gira 'El cuerpo después de todo', una cita en la que compartirá escenario con Carlos Ares y Ester Vallejo a partir de las 20.00 horas.

El año pasado formaba parte del cartel de Pirineos Sur, pero finalmente no pudo actuar por motivos personales. Un año después vuelve por fin al festival. ¿Qué significado tiene para usted saldar esa cita pendiente?

Me ilusiona mucho poder cerrar el círculo. Además, siempre me ha emocionado mucho este escenario. El año pasado no pude actuar por motivos de fuerza mayor, pero es bonito volver ahora y ver que el tiempo pasa y las cosas se colocan en su lugar. Como artista siempre intentas encontrar aquellos puntos en el escenario y en el entorno que puedan trasformar y aportar algo al concierto, sea cual sea el recinto. Pero es verdad que creo que todo el mundo coincidiría en decir que el de Lanuza es uno de los escenarios más especiales de este país.

En su discurso de los Ondas dijo que "la voz no es algo que vive solo en la garganta, sino que convive con todo lo que nos pasa". Después de esos meses en los que tuvo que parar para cuidarse física y emocionalmente, ¿qué ha aprendido a escuchar en su voz que antes pasaba por alto?

Creo que lo que más interioricé durante ese tiempo fue que la presión que una puede sentir en la cabeza no es realmente objetiva. Que en la voz solo tiene que vivir el permiso de poder sentir lo bueno y lo malo y que nada de eso sea un juicio. Me siento muy orgullosa de seguir ahondando en la honestidad que siempre he querido defender en mi discurso, pero que también quiero defender en mi vida, porque al final eso es lo que se ve plasmado en un escenario.

Las canciones son ese espacio que queda entre el lenguaje hablado y el inconsciente Valeria Castro — Cantautora

En alguna ocasión ha dicho que cuando termine este 'tour' quiere parar para volver a escribir con calma. ¿Qué importancia tiene para usted darse ese tiempo para crear sin las prisas que muchas veces marca la industria?

Muchísima. Creo que es importante que la gente entienda que un artista no tiene que estar en el foco todo el rato. No quiero tener que hacer contenido con prisa por las demandas de la industria. Trabajamos con emociones humanas y eso necesita tiempo. Las canciones son ese espacio que queda entre el lenguaje hablado y el inconsciente. Creo que tanto los artistas como el público merecemos que sean documentos con valor, donde la gente pueda sentirse abrazada.

Escuchando su último disco, me da la sensación de que muchas de las canciones ya no buscan tanto encontrar respuestas como aprender a convivir con las preguntas. ¿Es una forma distinta de escribir o una forma distinta de mirar la vida?

Diría que es una forma en la que estoy aprendiendo a vivir. Ya no pongo la escritura en el centro de mi vida. Es mi trabajo y también una forma terapéutica de plasmar lo que siento, pero primero hay que afianzar las cosas en cómo una quiere vivir, sobre todo siendo una cantautora que quiere poner mucha verdad en sus canciones. Creo que es más importante no buscar tanto las respuestas como quedarse cuidando la raíz de las preguntas.

Hay una frase que se repite mucho cuando se habla de usted: "Valeria canta la vulnerabilidad". ¿Se reconoce en esa definición o siente que a veces deja fuera otras muchas maneras de entender su música?

Me parece muy bonito que la gente diga que la forma en la que hago las cosas transmite vulnerabilidad. Pero la verdad es que prefiero hablar de honestidad, porque siento que es una palabra mucho más amplia. En ella caben la vulnerabilidad, ese romperse, pero también la alegría y el encontrar la fuerza por el camino. La vulnerabilidad tiene su lugar en mis canciones, pero siempre nace de la sinceridad, de saber que es vulnerabilidad porque ahora mismo se siente, pero que no siempre se va a sentir así. Me siento muy orgullosa de poder ser ese canal emocional para los demás.

Después de un disco tan importante para su carrera como 'El cuerpo después de todo', es inevitable que se creen ciertas expectativas. ¿Cómo consigue que esa presión no condicione el proceso creativo y seguir escribiendo desde un lugar sincero?

He aprendido que no debo preocuparme por lo que vaya a salir, porque precisamente en esa preocupación ya hay una premisa de 'tengo que escribir'. Y creo que las cosas más bonitas y necesarias nacen de lo visceral. En este segundo disco sí sentí cierta presión. Mi forma de afrontarla fue asumir que no pasa nada si las canciones no gustan. Al final, cuando compones, estás trabajando con un lenguaje muy potente y sabes que habrá gente que se identifique con lo que escribes. Pero yo no quiero escribir pensando en representar lo que sienten los demás. Quiero escribir sobre lo que tengo a mi alrededor, sobre lo que estoy viviendo, y confiar en que después haya personas que puedan verse reflejadas en ello.