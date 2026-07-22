El zaragozano Gustavo Giménez es seleccionado para los Premios 'Audio-Visual' del Festival Internacional de Cine de Almagro

El poeta sonoro, músico experimental y performer zaragozano Gustavo Giménez es uno de los siete compositores seleccionados para participar en los Premios 'Audio-Visual' de bandas sonoras del Festival Internacional de Cine de Almagro (AIFF). Esta iniciativa propone un reto poco habitual: crear una banda sonora original para un cortometraje y defenderla en directo durante su proyección en la gran pantalla.

La presencia de Gustavo Giménez entre los seleccionados pone de relieve su trayectoria en la creación sonora experimental. Su trabajo explora las posibilidades expresivas de la voz a través de canciones, paisajes sonoros y propuestas interdisciplinares vinculadas al cine, el teatro, la danza y las artes visuales. Entre otros reconocimientos, ha obtenido el premio Zaragoza Crea de Cantautores 2024 y el Premio Etopia-Aragón de Músicas Experimentales.

Los Premios 'Audio-Visual' son una de las propuestas más originales del Festival Internacional de Cine de Almagro y reivindican el papel de la música como parte esencial del lenguaje cinematográfico. Cada uno de los artistas seleccionados recibe un cortometraje para el que debe crear desde cero una banda sonora inédita. La composición se interpreta en directo, sincronizada con la proyección de la obra, ante el público y un jurado especializado.

La final tendrá lugar el 8 de agosto en el Teatro Hospital de San Juan de Almagro, dentro de la Gala de Premios del Festival Internacional de Cine de Almagro. El ganador recibirá un premio de 1.000 euros. Además, el público elegirá su propuesta favorita mediante votación. Ambos galardonados obtendrán también una suscripción anual a MUSIMAGEN, la asociación que reúne a compositores de bandas sonoras para cine, televisión y otros medios audiovisuales.

Los Premios 'Audio-Visual' forman parte de la programación de la IX edición del Festival Internacional de Cine de Almagro (AIFF), que se celebrará del 31 de julio al 9 de agosto. El festival mantiene su apuesta por la innovación, los nuevos formatos y el encuentro entre distintas disciplinas artísticas, consolidándose como un espacio de referencia para el cortometraje y la creación audiovisual. Entre los platos fuertes de esta edición destacan la proyección homenaje al actor Saturnino García, los premios 'Vertical Awards', que buscan proyectos novedosos de series verticales; las jornadas profesionales 'Mancha Quality' y el espacio para el cine en familia AIFF Kids.

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El AIFF cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real y Ayuntamiento de Almagro, y con el patrocinio oficial de Peugeot, Cervezas Alhambra, Donoso y Retrazos.