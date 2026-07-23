El hallazgo de un horno cerámico romano en Los Bañales abre posibilidades a la investigación sobre la economía urbana romana en Aragón

En el marco de la 18ª campaña de excavaciones arqueológicas en Los Bañales, promovida gracias a la Fundación Los Bañales, se ha producido el hallazgo de un muy bien conservado horno de producción de material cerámico, vítreo y constructivo.

Este se ubicaría en el que parece confirmarse que fue el cinturón productivo de la ciudad romana de Los Bañales, en Uncastillo, que entre los siglos I a. C. y III d. C. fue una importante urbe romana de más de 2.000 habitantes. Los trabajos, cuyos resultados se presentarán en una jornada de puertas abiertas prevista para este domingo, día 26 de julio, a partir de las 10.30 horas, han constituido el epílogo de una campaña arqueológica que ha durado dos meses y ha puesto el foco, fundamentalmente, en la protección y restauración del enclave.

Desde el pasado mes de junio se ha trabajado en tres de los cuatro espacios excavados recientemente en Los Bañales: la zona doméstico-artesanal de la ciudad, el foro del núcleo urbano y el barrio septentrional del enclave donde se han desarrollado tareas de protección y consolidación de estructuras autorizadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón y financiadas gracias a la colaboración de la Fundación Los Bañales con la Fundación ACS y a la recepción por parte de ésta del Premio Ingenio Azul.

Además, parte de dicha labor se ha costeado con las aportaciones de una campaña de micromecenazgo promovida por la Fundación Los Bañales durante el pasado mes de enero. A través de su página web, además, la Fundación Los Bañales ha abierto ahora la posibilidad de realizar donativos por bizum para costear los gastos de futuras campañas.

En este contexto, entre el día 5 y el día 26 de julio una veintena de estudiantes universitarios de todo el mundo, a quienes en estos últimos días se han sumado estudiantes de Bachillerato de todo el país, han participado en los trabajos de excavación. Estos, centrados en el barrio norte, han puesto al descubierto parte del peristilo de una monumental 'domus' aristocrática alto-imperial en la que se viene trabajando desde hace casi una década, así como se han hallado numerosos enseres y útiles romanos, entre ellos varios artículos de joyería, en la excavación de una de las calles principales de la ciudad. Los estudiantes han llegado a Los Bañales de países tan diversos como Japón o Chile y, en este año, ha destacado, además, la presencia cincovillesa y aragonesa con estudiantes de Historia llegados de Ejea, Sádaba, Biota, Bardenas o Tarazona, entre otras localidades.

Entre los resultados de la campaña, con la que han colaborado también los Ayuntamientos de Sádaba y Layana y la Fundación Caja Inmaculada, sobresale la excavación, casi completa, de un horno de producción de material cerámico que, en excelente estado de conservación, cuenta con una planta en forma de herradura conservando su boca de alimentación, las toberas de distribución del calor y parte de la placa sobre la que se colocaba la parrilla para la cocción.

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En uso entre los siglos I y III d. C. en él se fabricarían ladrillos y material constructivo, pero, probablemente, también cerámica y vidrio. Se trata del primer complejo de este tipo que se constata en Los Bañales y que, unido a los hallazgos, en los últimos años, de una serie de espacios de producción de vino en la zona abre muchas posibilidades a la investigación sobre la economía de una urbe romana de tamaño medio como fueron Los Bañales, una de las mejor conservadas y más visitadas de Aragón. El equipo científico del proyecto, en colaboración con la Fundación Los Bañales, ya prepara acciones de investigación para los próximos meses que permitan ahondar en ese horizonte menos monumental, pero igualmente esencial, de una ciudad romana del valle del Ebro.