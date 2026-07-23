Inverfest anuncia un repóker de conciertos de altura: "Cada vez que tocamos en Zaragoza pasa algo muy loco"

Inverfest Zaragoza sigue desvelando conciertos de lo que será su tercera edición en la capital aragonesa y ahora le ha tocado el turno a cinco artistas nacionales de primer nivel, viejos conocidos del público zaragozano que siempre responde a su llamada. Las entradas para los mismos salen este mismo jueves a la venta.

Si ya se conocían las actuaciones de Fernandocosta, Sho-Hai, Los Enemigos, Tanxugueiras y Rodrigo Cuevas, el festival ha desvelado que también llegarán a la ciudad dentro de sus nuevas giras La bien querida, Yerai Cortés, La milagrosa, Puño Dragón y Kiko Veneno. Un repóker de artistas que desde su acercamiento a varios estilos de la música proponen un salto de calidad al festival.

La banda asturiana Puño Dragón guarda con Zaragoza una relación de cariño mutuo desde que debutara en la ciudad hace menos de un año en el Vive Latino. Desde entonces, el grupo se ha consolidado pero es que siempre que ha actuado en Aragón (lo ha hecho en la sala López y en el Plaza Sonora de Zuera, por ejemplo) ha obtenido una respuesta abrumadora de la gente. Ahora, con un nuevo disco bajo el brazo, repetirá viaje a la capital aragonesa con un salto en cuanto al escenario. Será el 6 de febrero en el Teatro de las Esquinas. "No somos de Zaragoza, no conocemos a (casi) nadie en Zaragoza, muchos de nosotros ni siquiera habíamos estado en Zaragoza antes del Vive Latino y sin embargo cada vez que tocamos en Zaragoza pasa algo muy loco. Ni idea del motivo, pero la sensación es la de llevar allí toda la vida", ha segurado la banda.

El flamenco, muy presente

Kiko Veneno repite presencia en el Inverfest Zaragoza donde ya estuvo hace un año con un gran concierto en el Teatro Principal y ahora regresa con sus rumbas y sus ritmos especiales para actuar en la sala Mozart del Auditorio el 12 de febrero. Lo mismo sucede con la estrella emergente del flamenco en la actualidad, Yerai Cortés, quien vuelve a la ciudad (también estuvo en este festival hace un año) para actuar el 23 de enero en la sala Mozart con su aclamado 'Popular'.

Además, Inverfest también ha anunciado dos conciertos más, el de La bien querida (22 de enero, sala Oasis) y el de La milagrosa (sala Oasis, 23 de enero). No es casualidad que el nuevo disco de Ana Fernández-Villaverde se llame por fin 'LBQ', La Bien Querida, el nombre artístico con el que se dio a conocer en 2009 y con el que se reivindica ahora y se revela en el mejor estado de su carrera en la música.

La milagrosa, por su parte, presentará su segundo álbum en Zaragoza, en una noche que marcará un nuevo capítulo para la banda. Después de la despedida de 'Ya no me duele mal' y de un tiempo de transformación sonora, el grupo aterrizará con el 'show' más ambicioso de su trayectoria hasta ahora.

Las entradas para estos nuevos conciertos desvelados salen a la venta este jueves a partir de las 12.00 horas en la web del festival.