Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: "Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños"

La imagen de Borja Iglesias interpretando la canción 'Cantando', de Violadores del Verso, durante la celebración del Mundial conquistado por España el pasado domingo, sigue dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales con reacciones de todo tipo. La amistad entre Kase.O y Borja Iglesias se forjó cuando el delantero jugó una temporada en el Real Zaragoza, aunque el gallego ha confesado en varias entrevistas que él ya admiraba al MC zaragozano desde su juventud.

Ahora, unos días después, ha sido Kase.O el que a través de sus redes sociales ha mostrado emocionado su admiración por Borja Iglesias con un mensaje muy sentido junto al vídeo de la actuación del pasado lunes: "Borja Iglesias dice que mis canciones le ayudaron a construir su personalidad, a ser crítico con la sociedad y que le dieron valor para luchar contra la intolerancia y la desigualdad y a hacer un poco mejor este mundo. Pero hoy es él el que me inspira a mi y a otros muchos. Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños. Un tipazo. Dentro y fuera del campo. Gracias por el momentazo de ayer, fue muy emocionante para mi y mi pequeña familia. Siempre a tu lado, querido hermano".

El mensaje de Kase.O ha tenido reacciones de personas como Sho-Hai ("Borja es un corazón con patas! Se le quiere infinito, y más allá"), Rozalén, el propio Hazhe ("Borja is the one!") e incluso algunos se lanzan a proponer 'Cantando' como el nuevo himno de España.

Durante el Mundial, Borja Iglesias, además, ha tenido la compañía de dos zaragozanos como El Momo e Irene Marqueta, íntimos amigos del futbolista, y que se encuentran rodando un documental con el futbolista que ha levantado ya una gran expectación, todavía más una vez que España ha ganado el Mundial.