Tako celebra sus 40 años en Veruela con entradas agotadas

La legendaria banda de rock ejeana, Tako, celebra este sábado 25 de julio su 40º aniversario con un concierto acústico en la iglesia del Monasterio de Veruela a las 19.30 horas, cuyas entradas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta.

El grupo aragonés, fundado en Ejea de los Caballeros en 1984, será el encargado de poner el broche musical a la programación de Veruela Estival, un ciclo cultural y de ocio con propuestas gratuitas para toda la familia. Con cuatro décadas de trayectoria, el grupo se ha consolidado como uno de los referentes del rock español gracias a un estilo basado en un rock sencillo acompañado de letras de marcado contenido poético y social.

A lo largo de estos 40 años de carrera, Tako ha permanecido en activo de forma ininterrumpida, ha publicado una veintena de trabajos discográficos y ha ofrecido más de 800 conciertos dentro y fuera de España, incluidas varias giras por Sudamérica. Su trayectoria, respaldada por una fiel comunidad de seguidores, refleja una constante evolución artística, renovando su propuesta en cada nuevo proyecto.

Coincidiendo con este aniversario, la banda presenta su gira 'XL', en la que repasa algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio. El espectáculo llega tras la publicación, el pasado mes de octubre, del álbum en directo 'XL', grabado en la plaza del Pilar de Zaragoza. La gira incorpora además una renovada puesta en escena y un cuidado despliegue técnico para ofrecer al público una experiencia sonora y visual de gran formato.

Veruela Estival

El concierto se enmarca en la programación de Veruela Estival, que comenzó el pasado mes de junio con el III Encuentro de Coros de la Provincia, el ciclo de danza y circo 'Veruela se mueve', el programa de teatro infantil 'Veruela en familia' y la Muestra de Dances y Tradiciones del Moncayo.

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Durante el mes de julio, el monasterio ha acogido también visitas teatralizadas, la actuación del coro y la orquesta del centro británico James Allen’s Girls’ School y la visita guiada 'Veruela, donde las piedras hablan'. La programación continuará en septiembre con nuevos recorridos sonoros y visitas teatralizadas.