Tres de las grandes promesas de la música aragonesa se unen en un ilusionante nuevo proyecto: "Es una propuesta para encontrarnos y escucharnos"
El encuentro surge de dos trayectorias propias que se reconocen en una misma forma de hacer, sentir y entender la música
Juntas las tres interpretaron una evocadora 'El pueblo pa las montañas' de donde surgió "el deseo de seguir creando juntas y de abrir un espacio en el que convivan sus canciones, sus voces y todo aquello que las une: la música de raíz, la amistad, lo sensible, la conexión con la naturaleza y los pueblos, la lengua aragonesa y una manera cercana y colectiva de vivir la música". Por eso, ahora, el dúo Ixeya (Eli López y Myriam Carbonell) y Ester Vallejo (la canción mencionada forma parte de su trabajo 'A la fresca') han decidido unir sus fuerzas para el proyecto Cantos por Endrezera.
"El proyecto nace del encuentro entre dos trayectorias propias que se reconocen en una misma forma de hacer, sentir y entender la música", explican desde la que va a ser su agencia, Born! Music.
Endrezera significa camino, senda o dirección en aragonés. Y eso es precisamente este proyecto, "un camino abierto para mezclar repertorios, crear nuevas canciones y acercarse a las músicas populares desde una mirada actual", aseguran y van más allá: "Sus voces y armonías ocupan el centro de una sonoridad cálida y orgánica, acompañada por guitarras, percusiones e instrumentos acústicos. Una propuesta pensada para encontrarnos, escucharnos y compartir la música en comunidad".
Ester Vallejo es una cantante, percusionista y compositora que con su disco 'A la fresca' ha conquistado a nuevos públicos. Con formación profesional en percusión clásica, canto y folk, su trabajo propone una rica combinación entre la música de raíz ibérica con tintes latinoamericanos y letras con profundos mensajes.
Ixeya, por su parte, es un dúo acústico rural gestado en Santa Engracia (Zaragoza) en el año 2019. Lo forman Eli y Myriam, dos amigas de toda la vida que después de una larga trayectoria musical en diferentes bandas y estilos decidieron crear este proyecto a su estilo más íntimo y personal. Sus canciones hablan sobre la naturaleza, vivencias y procesos emocionales, cultivo de la tierra, feminismos…
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en Primera RFEF, pero no será rival del Real Zaragoza
- Entrevista con Pedro Llompart: 'Nos falta un pívot y algunos fichajes los hemos descartado porque en las entrevistas mostraron dudas
- Última hora del incendio de Ejulve (Teruel), en directo: desalojado el pueblo de Molinos y varias masías
- Una premiada 'startup' aragonesa busca un inversor tras entrar en concurso de acreedores
- Bobby Aitkenhead y el golpe en la mesa de A.GAIN en el Real Zaragoza
- Llega la tercera ola de calor del verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas
- Hugo Carrillo o Hugo Barrachina, uno se queda en el Real Zaragoza: no llegarán tres centrales