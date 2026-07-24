El Museo de las Termas Romanas de Zaragoza cierra sus puertas: los motivos

El Museo de las Termas Romanas, uno de los cuatro que forman parte de la Ruta de Caesaragusta de Zaragoza, acaba de anunciar que cerrará sus puertas temporalmente, según ha señalado el Ayuntamiento de Zaragoza, responsable de su gestión.

"El Museo de las Termas permanecerá cerrado temporalmente al público con motivo de la ejecución de obras de mejora en el sistema de climatización y en la conservación de los restos arqueológicos, con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas del espacio", han señalado desde sus canales oficiales.

Se desconoce cuánto tiempo será necesario que el espacio esté cerrado, pero su reapertura será anunciada por el propio consistorio, afirman: "Se informará a través de los canales oficiales de la fecha de reapertura del museo, una vez concluidas las obras".

El espacio arqueológico

En los años 1982 y 1983 con motivo de unas obras en la zona, se descubrieron los restos de una gran piscina termal porticada de la época romana. Posteriormente, el recinto se amplió con la restauración de unas letrinas sobre las que se ubicaba y que datan del siglo I a. C.. El museo da cuenta de una de las actividades cotidianas desarrolladas por los habitantes de la ciudad a comienzos de nuestra era.

Entre los restos que se pueden contemplar en el museo se encuentran las basas de algunas columnas así como parte de la decoración de las paredes. Además se exponen diversas estatuas así como la reproducción de algunos objetos utilizados en esta época: esponjas, rascadores, agujas, etc.