El Festival Tocando el Cielo cierra una de sus ediciones más exitosas tras reunir a más de 2.000 asistentes

El Festival Internacional de Panticosa 'Tocando el Cielo' cerró anoche su XIV edición con un balance muy positivo, consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano en Aragón. Durante toda la semana, más de 2.000 personas han participado en los conciertos, conferencias y actividades programadas en el Balneario de Panticosa, Panticosa pueblo y Hoz de Jaca, una edición que, según la organización, ha sido una de las más exitosas, en cuanto a público, hasta la fecha.

El concierto de clausura anoche, celebrado en el Auditorio-Teatro del Balneario de Panticosa, corrió a cargo de Spanish Brass, uno de los quintetos de metales más prestigiosos del panorama internacional. Con una trayectoria de más de tres décadas, actuaciones en más de 60 países y reconocimientos como el Premio Nacional de Música 2020, la formación ofreció el programa 'Un sueño hecho realidad', poniendo el broche de oro a una edición dedicada a los "Sueños". El conjunto llegaba a Panticosa apenas unos días después de vivir una experiencia tan inesperada como inolvidable: interpretar el Himno de España en la final del Mundial de Fútbol celebrada el pasado domingo en Nueva York.

A lo largo de esta XIV edición, el festival ha reunido a más de 40 músicos en cerca de una quincena de propuestas entre conciertos, conferencias, encuentros y actividades. El objetivo sigue siendo el mismo desde sus inicios: acercar la música a nuevos públicos y convertir distintos espacios del territorio en escenarios abiertos a la cultura. La presidenta de la Fundación García Esteban y directora del Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo, Carmen Esteban, ha mostrado su satisfacción por la acogida de esta edición: “Es una gran satisfacción comprobar cómo el Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo se afianza como una de las referencias culturales más importantes del mes de julio en Aragón. Estamos especialmente felices de ver cómo el público se ha consolidado, con una asistencia superior a las 2.000 personas entre todas nuestras actividades”.

Esteban ha destacado además el creciente alcance del festival, que cada año atrae visitantes de diferentes puntos de España y también del extranjero: “Nos alegra muchísimo recibir público procedente de muchas comunidades autónomas, pero también de otros países. Este año hemos contado con visitantes llegados desde México e Italia, lo que demuestra que tanto el festival como el entorno natural de Panticosa son un atractivo cada vez mayor para quienes nos visitan desde fuera de Aragón”.

Programa Apadrina un músico

Uno de los ejes fundamentales del Festival Internacional de Panticosa continúa siendo el apoyo a las nuevas generaciones de intérpretes. En este sentido, la Fundación García Esteban ha impulsado el programa "Apadrina un Músico", una iniciativa que busca facilitar oportunidades profesionales a jóvenes artistas que, pese a contar con una excelente formación, encuentran grandes dificultades para abrirse camino en el ámbito profesional.

“Siempre incorporamos nuevas actividades al festival, pero en los últimos años estamos reforzando especialmente aquellas que ayudan a potenciar el talento joven”, explica Carmen Esteban. “Desde el inicio del festival hemos trabajado con jóvenes músicos, pero ahora queremos ir un paso más allá mediante un programa de apadrinamiento que les permita mostrar su trabajo, ganar visibilidad y acceder a oportunidades profesionales”.

La directora del festival recuerda que detrás de cada músico hay muchos años de formación y esfuerzo. “Son jóvenes que trabajan durante años para alcanzar la excelencia, pero muchas veces no encuentran escenarios donde demostrar todo ese talento. Desde la Fundación intentamos crear esos espacios, tanto durante el festival como a lo largo del resto del año, para ayudarles a iniciar su carrera profesional”.

El programa Apadrina un Músico permite colaborar con esta iniciativa desde tan solo un euro al mes, una aportación que contribuye directamente a impulsar el desarrollo profesional de nuevos intérpretes. “En España existe un enorme talento artístico; lo que necesitamos es ayudar a mostrarlo y darlo a conocer. Estamos muy ilusionados con este proyecto y con todo lo que puede aportar a los jóvenes músicos”.

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Con el cierre de esta XIV edición, el Festival Internacional de Panticosa 'Tocando el Cielo' reafirma su apuesta por combinar la excelencia artística con la divulgación, el apoyo al talento emergente y la descentralización cultural, llevando la música a escenarios únicos del Pirineo aragonés y acercándola a públicos cada vez más diversos.