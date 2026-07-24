Así es una de las joyas más espectaculares halladas en Los Bañales mucho más pequeña que la palma de una mano

La nueva campaña arqueológica del yacimiento de Los Bañales (Uncastillo) está llegando a su fin (de hecho, este sábado, 26 de julio, hay una jornada de puertas abiertas para enseñar los nuevos hallazgos) pero las últimas horas están siendo muy eficaces en cuanto a encontrar nuevos materiales. Y uno de los últimos descubrimientos (de este miércoles) es el de una pequeña joya.

Dentro del 'decumanus' septentrional (una de las calles principales), los investigadores han hallado un hermoso entalle romano, en cornalina, con representación de un caballo ante una columna, acaso figuración de algún admirado caballo de los juegos de circo ('ludi circenses') romanos. Es decir, los arqueólogos creen que ese caballo podría representar a uno de los famosos caballos que competían en las carreras de cuadrigas de los circos romanos, algo parecido a cómo hoy un deportista o un caballo de carreras legendario puede convertirse en un icono.

La joya hallada en la nueva campaña de excavaciones. / Los Bañales

¿Qué es un entalle romano? Una gema preciosa o semipreciosa grabada en hueco (es decir, con el dibujo inciso en la piedra) que los romanos utilizaban principalmente como sello personal y también como joya.

La cornalina era especialmente apreciada porque la cera no se adhería fácilmente a su superficie al utilizarla como sello.Aunque suelen medir apenas entre 1 y 3 centímetros, muchos presentan un nivel de detalle extraordinario y están considerados auténticas obras maestras de la glíptica, el arte de grabar piedras preciosas.

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Los trabajos, cuyos resultados se presentarán en una jornada de puertas abiertas prevista para este domingo, día 26 de julio, a partir de las 10.30 horas, han constituido el epílogo de una campaña arqueológica que ha durado dos meses y ha puesto el foco, fundamentalmente, en la protección y restauración del enclave.