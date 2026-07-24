La sala IMAX de Zaragoza se apunta al heavy con una doble proyección especial: todos los detalles y cómo comprar las entradas
Los cines Palafox proyectarán sus primeros dos conciertos en sesiones especiales
Dentro del heavy metal contemporáneo, con todos los matices que se le puedan aportar, una de las bandas que más seguidores tiene y que más renombre tiene sin duda es la sueca Ghost. En los últimos años se ha convertido en una de las bandas de rock y metal con mayor proyección internacional, llenando grandes pabellones y encabezando festivales de primer nivel. Su éxito ha trascendido el público habitual del metal gracias a su capacidad para combinar una estética muy elaborada con canciones muy accesibles.
Ahora, está a punto de estrenar un documental concierto en un formato muy especial y Zaragoza será una de las ciudades privilegiadas que podrá disfrutarlo. Se trata de 'GHOST: 2 Big To Rig', una película documental de concierto que se estrenará en los cines y también en la sala IMAX de los cines Palafox de Zaragoza el 26 y 27 de agosto en una doble sesión única. La producción recoge los dos conciertos con entradas agotadas que la banda sueca ofreció en Ciudad de México durante la gira 'Skeletour', e incluye tanto el espectáculo completo como imágenes inéditas entre bastidores. Está rodada en película de 16 mm y tiene una duración aproximada de 1 hora y 55 minutos.
Juego con el título
El título, '2 Big To Rig' es un juego de palabras. Hace referencia a la expresión inglesa 'too big to rig' ("demasiado grande para manipularlo o amañarlo"), pero sustituyendo too por el número 2 porque la película se grabó durante dos conciertos en México. Además, el nombre es un guiño humorístico al falso documental de rock 'This Is Spinal Tap', donde aparece la famosa frase "This one goes to eleven" y varias bromas sobre equipos de escenario "demasiado grandes para montar" (too big to rig). Los propios seguidores de Ghost identificaron enseguida esa referencia. Así que el título puede interpretarse de dos maneras: literalmente como "Dos (conciertos) demasiado grandes para montar"; y como guiño humorístico, una referencia al universo de Spinal Tap y al carácter teatral y autoparódico que siempre ha cultivado Ghost.
Las entradas para las dos sesiones (que serán en versión original susbtitulada en castellano) que se proyectarán en la sala IMAX de Zaragoza ya están a la venta a través de la web a un precio de 19,90 euros.
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