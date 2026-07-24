Sho-Hai aborda la salud mental en su nueva canción: "Hablo de lo difícil que es estar medianamente bien en un mundo tan loco como este"

"Difícil no estar loco en este fallido sistema". Esa es una de las frases que rapea el MC zaragozano Sho-Hai en su nuevo 'single', 'Loco co', en el que aborda la salud mental sin tapujos con un estribillo muy directo: "¿Quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco?". Esa son las claves de este segundo 'single' del que será el cuarto trabajo discográfico del componente de Violadores del Verso que verá la luz el próximo otoño.

"Aquí hablo de mis delirios mentales, mis miedos, mis dudas, mis abismos, mis ansiedades, mis silencios y de lo difícil que es estar medianamente bien en un mundo tan loco como este. ¡La importancia de la salud mental, amigos míos! Intenten no estar solos cuando no hay ganas de nada y todo se funde a negro. Siempre hay luz al final", asegura el rapero sobre la canción que acaba de ver la luz.

La música es de Hazhe y el vídeo ha sido realizado por El Momo con la colaboración de Irene Marqueta.

Concierto en Zaragoza

Sho-Hai ha programado su concierto en Zaragoza para el 16 de enero de 2027 en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, el recinto más grande (con capacidad para 4.000 personas) en el que va a actuar hasta el momento en solitario y en un concierto suyo al margen de los festivales. Un reto al alcance de pocos y que deja de manifiesto la solidez de la carrera del rapero de las Delicias que, en sus últimas giras, ya había sido capaz de llenar dos días seguidos la sala Oasis.

La gira comenzará el 6 de noviembre en Valladolid y ya tiene cerradas más de 20 fechas, entre las que destacan una en la sala Apolo de Barcelona y otra en La Riviera de Madrid por lo que, probablemente, estamos ante la gira más ambiciosa de Sho-Hai. Las entradas para su concierto de Zaragoza ya están a la venta a través de este enlace.