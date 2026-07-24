Valeria Castro y Carlos Ares reivindican el poder de las canciones en un Pirineos Sur entregado

El tercer y último fin de semana de Pirineos Sur comenzó este jueves con dos de los artistas más destacados del folk y la música de raíz española: Carlos Ares y Valeria Castro. La canaria y el gallego habían agotado todas las entradas del anfiteatro de Lanuza hacía semanas, el tercer 'sold out' de esta edición, y lo celebraron en una noche en la que la delicadeza, el buen gusto por los detalles y la complicidad con su público fueron los protagonistas indiscutibles.

La cantautora, percusionista y compositora zaragozana Ester Vallejo abrió con un bello recital en el que los sonidos tradicionales de Aragón sonaron directos y contemporáneos. En el incomparable escenario del festival, canciones como 'A la fresca' o 'La niña del charro' conectaron con un público que entró sin reservas en el universo de Vallejo, embajadora indiscutible del folk aragonés contemporáneo.

Carlos Ares en un momento de su concierto en Lanuza. / Jaime Oriz

Valeria Castro hizo de la delicadeza su mayor virtud en Lanuza con un concierto de intensa emoción sobre el escenario flotante. Con una voz dulce y cercana y una interpretación llena de matices, fue tejiendo un repertorio en el que el folk, la canción de autor y el pop convivieron con absoluta naturalidad en canciones tan celebradas como 'Guerrera', 'La raíz', 'Dentro' o 'Cuídate'.

Cerró la noche por todo lo alto Carlos Ares, dejando patente en Pirineos Sur que su proyecto se expande sobre un escenario. El artista desplegó un directo cálido y elegante, apoyado en una banda compacta -que incluye a la zaragozana Begut a la guitarra- que supo moverse con naturalidad entre el pop y el folclore de su tierra. El público le acompañó desde el primer tema, dejando que las canciones respiraran en los momentos más íntimos y respondiendo con entusiasmo a las irresistibles 'Peregrino', 'La boca del lobo' o 'Días de perros'. Además, Valeria Castro le acompañó en el escenario en 'Collar', una de las canciones más emotivas de Ares.

Homenaje a 'Omega' y el maestro Drexler

Este viernes 24 de julio se revivirá el espíritu transgresor e inmortal del disco 'Omega' de Enrique Morente 30 años después a través de su hijo Kiki Morente y Lagartija Nick; pero también habrá espacio para las propuestas personales de Jorge Drexler y Lorena Álvarez. Mientras, el sábado 25 de julio estará protagonizado por tres mujeres, cada una con una propuesta muy propia: el flamenco electrónico de Chambao en la celebración de su 25 aniversario, la música urbana de Lia Kali y el pop delicado de Jimena Amarillo.

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La edición XXXIII del festival concluirá por todo lo alto el domingo 26 con ETS (En Tol Sarmiento) y La Fúmiga con una gran fiesta colectiva, luminosa y popular.