Zaragoza rescata la memoria de varias generaciones de españoles con el archivo fotográfico más importante de España

El 30 de julio de 1942, el diario 'Alcázar' publicó un artículo titulado 'Cuidado con la memoria' en la que advertía el peligro que corrían ciertos fotoperiodistas porque estaban documentando la guerra civil para "la prensa roja". En él, se hacía referencia al silencio y la discreción con los que debía trabajar los Alfonso después de haber sido apartados del fotoperiodismo. El título de ese artículo es el título de la exposición 'Alfonso. Cuidando la memoria', que se acaba de inaugurar en la Lonja de Zaragoza, que estará hasta el 18 de octubre, y que remite así a la capacidad de las imágenes para conservar aquello que determinados relatos históricos pretenden ocultar o relegar al olvido.

La muestra reúne 144 fotografías y seis gigantografías procedentes del archivo del estudio Alfonso, cuyas imágenes forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de españoles. El recorrido expositivo se completa con un recurso audiovisual que permite al público profundizar en la trayectoria de la familia y comprender la dimensión histórica, documental y artística de su trabajo.

En colaboración con La Fábrica y comisariada por Chema Conesa y Ana Berruguete, a través de sus imágenes, la muestra propone un recorrido por las transformaciones políticas, sociales y culturales que atravesó España durante buena parte del siglo XX, desde la caída de la Monarquía y la proclamación de la Segunda República hasta la guerra civil y los primeros años de la dictadura franquista.

Una saga familiar

Alfonso no fue un único fotógrafo, sino una saga familiar iniciada por Alfonso Sánchez García (1880-1953) y continuada por sus tres hijos. Entre ellos destacó especialmente el primogénito, Alfonso Sánchez Portela, conocido como Alfonsito (1902-1990), quien desempeñó un papel esencial en el desarrollo y la continuidad del estudio.

Durante décadas, los Alfonso trabajaron para la prensa y fueron testigos privilegiados de algunos de los episodios más relevantes de la historia contemporánea española. Sus cámaras documentaron la vida política y social, los acontecimientos públicos, el ocio y la cultura, pero también retrataron a numerosas personalidades de la época, construyendo una excepcional crónica visual del país.

Los apartados de la exposición

La exposición se articula en tres grandes apartados. El primero, 'Estudios Alfonso', se adentra en el funcionamiento del estudio como espacio profesional y creativo y en su contribución al desarrollo de la fotografía moderna en España. Este ámbito permite conocer tanto la organización del trabajo de la saga como las características de una firma que llegó a convertirse en sinónimo de fotografía periodística.

El segundo bloque, 'Los años convulsos', reúne imágenes vinculadas a algunos de los momentos más complejos y decisivos de la primera mitad del siglo XX. Las fotografías muestran la capacidad del medio para convertirse en testimonio directo de la historia y reflejan los profundos cambios políticos y sociales registrados durante aquellas décadas.

Finalmente, el apartado 'Retratos' reúne imágenes de distintas personalidades y ciudadanos anónimos que pasaron frente al objetivo de los Alfonso. Estas fotografías ponen de relieve la capacidad de la saga para captar la identidad, el carácter y la humanidad de las personas retratadas, aunando su valor documental con una cuidada dimensión artística.

Entre sus fotografías destacan las de Sorolla en su casa, Ramón María del Valle-Inclán paseando por Madrid, una disección de Ramón y Cajal, Alfonso XIII de caza, combates en la Plaza del Torico de Teruel en diciembre de 1937, imágenes de la segunda edición de la Vuelta Ciclista a España y la proclamación de la Segunda República en la Puerta del Sol. Tras la guerra civil, el régimen franquista retiró a los Alfonso los permisos para ejercer como reporteros gráficos. La familia mantuvo entonces su actividad principalmente como retratista desde su estudio de la Gran Vía madrileña.

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En la actualidad, el legado Alfonso está considerado uno de los archivos fotográficos históricos más importantes de España. El fondo es propiedad del Estado desde 1992 y constituye una fuente documental imprescindible para comprender la historia política, social y cultural del país durante el siglo XX.