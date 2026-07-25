El actor de una de las series españolas más vistas de la historia que enloquece con un grupo aragonés: "Se compra los discos de cinco en cinco"

Es uno de los actores más reconocidos de la televisión y el cine español fundamentalmente porque fue parte de una de las series españolas que más se han visto de la historia, ‘Aída’. Canco Rodríguez hacía el papel de Barajas en la serie protagonizada por Paco León y Carmen Machi, entre otros actores, y siempre ha mostrado una predilección especial por la música aragonesa. De hecho, hace unos años se dejó ver en el Vive Latino disfrutando por todo lo alto con el concierto de Las Novias.

El actor es un gran seguidor de Niños del Brasil tal y como ha señalado Santi Rex en una publicación en sus redes sociales donde se ve una foto de Canco Rodríguez con un buen número de discos de la histórica banda zaragozana en la tienda madrileña Marilians. “Canco Rodríguez se compra nuestros discos de 5 en 5... No hace falta, aunque gracias!!”, ha afirmado Rex.

Además, ha aprovechado la publicación para hacer promoción del concierto que la banda grabó en un disco: “Si queréis una copia (o 5) de nuestro EP 10" en directo, el doble CD o la CRUZ-USB con el concierto completo en la Sala Oasis de Zaragoza mandadnos un correo a ninosdelbrasil@gmail.com. Gracias, Canco, por ser como eres”.