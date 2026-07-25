Miles de personas ya reivindican el hedonismo del baile en el Monegros Desert Festival

La temperatura por fin ha dado un respiro. Con ese pensamientos nos hemos levantado los de ciudad este sábado. Sin embargo, a unos kilómetros, en pleno desierto, nadie le ha dado importancia. Los planes hubieran sido los mismos con diez grados centígrados más en los termómetros. Es lo que tiene el hedonismo, nadie mira el mercurio. Como siempre cuando llega esta fecha, el tiempo es lo de menos, nadie se fija en él.

Lo importante en el Monegros Desert Festival está en el baile y en el disfute. Miles de personas (llegarán hasta las 60.000 a lo largo de las 22 horas de festival ya que se ha vuelto a colgar el cartel de entradas agotadas) ya se mueven al ritmo de la música electrónica en la gigantesca 'rave' que, año tras año, revive el desierto de los Monegros por unas horas.

Espectacular estreno

Más de 120 artistas pasarán por los diez escenarios habilitados este año. La gran sorpresa es el espectacular 'Outworld', que la organización cuida con tanto mimo que no permite publicar ni realizar fotografías del mismo y cuando uno lo ve lo entiende todo. El Monegros Desert Festival ha vuelto a dar un salto en cuanto a producción.

Los miles de espectadores que están en el recinto han vuelto a cumplir una de las máximas que se ha impuesto con los años en este festival, el de la vestimenta. Por supuesto, el color negro está desterrado pero los colores vivos (cuanto más intensos y llamativos, mejor) vuelven a ganar la guerra del 'outfit' y, sobre todo, llamar la atención cuanto más mejor. y cuando eso se consigue es el momento de los 'selfies' y de las fotos con cuanta más gente mejor. Y después, a bailar, que nadie se olvide del verdadero motivo de la fiesta de los Monegros, la música y el goce. ¿Cuál inclina la balanza? Para gustos, colores.