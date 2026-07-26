Cuando las calles son ríos de sangre: el cómic de Roberto Malo y Javier Blanco que adapta el relato 'Lluvia sangrienta'

”Dios se está muriendo”, pensé, “se está desangrando.”’ Así habla Juan, uno de los personajes principales del relato ‘Lluvia sangrienta’ (2008), de Roberto Malo. El escrito, una de las varias obras del escritor zaragozano, ganó el Premio Nocte a Mejor Relato Nacional, así como el Premio Ignotus a Mejor Cuento, ambos en el año 2009. Diecisiete años después, en su segunda colaboración con el ilustrador Javier Blanco, tras ‘El contador de personas’ (2022), ‘Lluvia sangrienta’ llegó en su versión cómic el pasado 3 de julio.

Con un estilo oscuro, el blanco y negro con el que se dibujan las viñetas se ve bañado de un único color: el rojo. Es la sangre que cae del cielo e inunda las calles de una ciudad anónima, pero que, casualmente, recuerda mucho a Zaragoza, localidad natal de Malo y Blanco. La historia no es un simple cuento de horror, aunque este sea el hilo conductor de los sucesos, sino que manifiesta una expresión muy humana dentro de lo que viene siendo la barbarie: ‘Lluvia sangrienta’ también es un relato de amor.

La narración empieza con Juan yéndose a dormir en lo que parecía ser una noche normal, como cualquier otra, pero a las tres de la mañana, la luz exterior de las nubes rojas que acechan la ciudad, le despiertan. No tarda en recibir una llamada de su pareja, Eva, quien pide que vaya a verle ante un posible fin inminente. Juan, de primeras, trata de tranquilizarla y esconder su propio miedo, sin embargo, lo cierto es que ambos sienten lo mismo: la muerte se acerca, pero al menos están juntos y no se van a separar, pase lo que pase.

Roberto Malo, autor de obras como ‘Maldita Novela’ (2007) o ‘Los soñadores’ (2016), afirma que es una de sus piezas a las que guarda más cariño: “’Lluvia Sangrienta’ es un cuento muy querido por mí porque, como siempre digo de broma, es mi relato más laureado. Ganó dos premios nacionales.” Asimismo, la idea de que la lluvia de sangre se convirtiera en cómic siempre estuvo dando vueltas por la cabeza del escritor, quien también es columnista de este diario, además de cuentacuentos y gran apreciador de las ilustraciones. “Yo lo veía claro visualmente y sabía que era una idea que tenía mucha fuerza, pero también era consciente de que no era algo sencillo de dibujar. Entonces supe que tenía que pensar muy bien en cómo adaptarlo y, sobre todo, quién lo podría hacer”, cuenta Malo.

En consideración al gran trabajo realizado por el ilustrador, también zaragozano, Javier Blanco, en su obra ‘El contador de personas’ (2022), Malo no dudó más y le encargó el trabajo, así dándole vida al cómic de ‘Lluvia Sangrienta’. El tebeo fue publicado a través de la Editorial Cornoque, que forma parte de la Asociación Malavida, a la que pertenece Blanco. “A Javi le gusta mucho el terror, y además, en ese momento le encajaba el proyecto, así que, con él ya en mente, adapté la historia. La verdad es que contar con gente que sabes que lo hará bien, siempre es un gran acierto de casting”, explica el autor. “’Lluvia Sangrienta’ es una historia atemporal. Hay otros cuentos en los que, a lo mejor, se nota más el paso del tiempo, pero aquí, al ser una historia romántica o simplemente apocalíptica, no se percibe. Entonces sí, es un cuento que desde luego tenía que acabar en cómic”, concluye Malo.

Con la idea ya materializada y lanzada al escrutinio público, Malo asegura que la recepción de su pieza conjunta con Blanco está siendo magnífica, tanto por parte de aquellos que ya conocían el relato como aquellos más ajenos al primer escrito publicado hace diecisiete años, que tuvo su origen en un sueño del escritor en el que el cielo se volvía rojo y el agua que caía de las nubes era tan espeso como la sangre.

‘Lluvia Sangrienta’, con su estructura narrativa cautivadora, tiene todo lo necesario para consolidarse dentro del terror español. Es un relato que capta la atención del lector de tal manera que es difícil sacar las ilustraciones de Blanco de la cabeza. A esto se le suma el giro de acontecimientos que marca el final como la guinda del pastel, removiendo el estómago de cualquiera que se depare con la frase de clausura de la obra.