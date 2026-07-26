El flamenco mestizo de Chambao y los sonidos urbanos de Lia Kali triunfan Pirineos Sur

El flamenco mestizo de Chambao, los sonidos urbanos de Lia Kali y el pop electrónico de Jimena Amarillo han conquistado este sábado el escenario flotante de Lanuza en la penúltima jornada de Pirineos Sur marcada por la fusión de estilos y el encuentro entre generaciones, demostrando así la apuesta del festival por algunas de las voces femeninas más destacadas del panorama musical actual. La jornada se convirtió en el cuarto 'sold out' de esta edición.

Jimena Amarillo fue la encargada de inaugurar la velada con un concierto sutil pero desenfadado, en el que se erigió en una de las voces más reconocibles del nuevo pop independiente. Con una puesta en escena sencilla y un sonido que combina pop, electrónica y bedroom pop, la valenciana conectó con el público desde los primeros compases de 'Cafeliko', 'Cuando ya no me quieras' o 'Flow deskiciada'.

Un cuarto de siglo en la música

La noche continuó con la conmemoración de los 25 años de trayectoria de Chambao. Con La Mari al frente, la emblemática banda ofreció un recorrido por las canciones que han definido una carrera imprescindible en la fusión entre flamenco y las músicas contemporáneas. Sonaron himnos como 'Pokito a poko', 'Ahí estás tú', 'Papeles mojados' y 'Dime', entre recuerdos, agradecimientos y mensajes de respeto, convivencia y libertad, demostrando así que la propuesta de Chambao mantiene intacta la capacidad de emocionar un cuarto de siglo después de sus inicios.

Lia Kali asombró en su concierto del sábado en Lanuza. / Pilar Villuendas

Intenso, emocional y de poderosa presencia escénica. Así se puede definir el 'show' que firmó este sábado Lia Kali. La cantante barcelonesa recorrió algunos de los temas que la han consolidado como una de las artistas más personales del panorama nacional, moviéndose con naturalidad entre el reggae, el soul, el rap y las raíces flamencas con temas como 'Contra todo pronóstico', 'Volvernos a amar', 'Renacer' o 'La patrona', en un concierto que combinó pasajes introspectivos con otros de gran energía.