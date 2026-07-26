La fùmiga cierra Pirineos Sur con su gira de despedida: "Pedimos perdón a nuestro público por este final tan abrupto en el momento más feliz de la banda"

La fùmiga, el grupo de Àrtur Martínez, pondrá fin a esta edición de Pirineos Sur. Compartiendo cartel con los vascos de En Tol Sarmiento (ETS), con quienes colaboraron recientemente en el single 'Zure Orbaina' (2026), el concierto formará parte de su gira de despedida 'L últim abraç' (El último abrazo).

Es su primera vez en Pirineos Sur. ¿Conocían el festival de antes?

Es nuestra primera vez como banda, pero hemos estado como público. Nos encanta el festival. Siempre hemos pensado en cómo sería actuar en Pirineos Sur. Además, en invierno solemos frecuentar la zona. Nos conocemos la zona y es perfecta para cerrar esta etapa.

Se encargan del cierre de esta edición de Pirineos Sur, compartiendo la noche con En Tol Sarmiento (ETS), con quien tienen una colaboración reciente. ¿Qué se puede esperar desde el público?

No me había planteado el hecho de vayamos a cerrar el festival, pero sí, somos los últimos. Es el domingo de cierre, así que espero que estemos a la altura. En cuanto a ETS; son grandes amigos nuestros y hemos compartido muchos momentos vitales. Así que, en esta gira de despedida, estamos mezclando muchas emociones porque sabemos que mucha gente ha decidido que este sea el último concierto que verá de nuestra banda. Intentaremos que la gente se vaya con la sensación de que la música lo ha atrapado todo y que se queden encerrados dentro de un show del cual no les hemos dejado salir. Esperamos poder sacarle energía al público y hacerles volar.

¿Cómo se ha planteado el cantar en valenciano ante una audiencia de otras Comunidades Autónomas? ¿Sienten aceptación a pesar de la barrera lingüística?

Es algo que siempre hemos hecho desde la naturalidad, porque es nuestra lengua. En muchas ocasiones, pero en especial una vez en Zaragoza, nos encontramos a una sala llena de gente que estaba enfadada, justamente, porque no girábamos tanto por la zona y querían vernos más veces. La verdad es que, incluso la comunicación con el público fuera de casa, la seguimos haciendo en nuestra lengua porque es parte de nuestra identidad. Hay que naturalizar y democratizar las lenguas que forman parte de nuestro ADN.

¿Cómo definirían con sus propias palabras su propuesta sonora?

Nosotros empezamos como una banda de calle, y cuando entramos al estudio fue por la necesidad de jugar con distintos estilos y adaptar nuestra sonoridad a lo que queríamos. Pero claro, si hay que ponerle una etiqueta, yo siempre hablo de “pop mediterráneo”, porque al final es una tierra muy musical y que, por tanto, tiene muchas influencias que llegan por diversas partes.

Su sonido es una mezcla de diversos géneros musicales, con un concepto similar al de La Raíz o La Pegatina. ¿Cuáles dirían que son sus mayores influencias?

Creo que sí, que hay una mezcla muy fuerte entre melodías potentes, como las de La Raíz, pero con mucha garra y con una necesidad de hacer que la gente se lo pase bien, como las canciones de La Pegatina. Me encanta la comparación porque les admiro a cada uno en su vertiente y me encanta que haya una simbiosis de ambas cosas en nuestra música.

Muchos les confunden con una charanga. ¿Siempre han querido mantener ese espíritu en la banda?

En el pasado, llegábamos a festivales y teníamos la sensación de que se nos menospreciaba por esta misma razón. Pero luego, aunque tuvimos dudas de si deberías de quitarnos esa etiqueta, nos dimos cuenta de que eso es lo que somos y es lo que queremos ser. Queremos generar en la gente lo mismo que generábamos cuando tocábamos en la calle. La solución fue trasladar nuestro ADN de charanga al escenario, sin perder jamás la esencia. Estamos muy orgullosos de venir de dónde venimos.

Aquí en Aragón hay un grupo que se llama Artistas del Gremio. Defienden una propuesta similar.

Los conocemos y hemos coincidido en eventos. Ellos siguen muy vinculados a tocar en la calle, aunque también hacen muchos escenarios. Aunque tengamos nuestro propio sello compositivo, compartimos con Artistas del Gremio toda esa esencia que busca enganchar a la gente y tenerles cerca. Ellos son, seguramente, mucho mejores que nosotros haciendo eso, porque, al final, llevan más tiempo y con mucha más intensidad.

La banda empezó en 2012, pero verá su fin este 2026. ¿Podría hacer una retrospectiva de cómo han sido estos años?

Somos muy conscientes de que este proyecto ha crecido mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de asimilar. Cada gira ha sido más sorpresiva que la anterior, con muchos más fans, y cada vez más entregados. Eso ha hecho que las cosas fueran más fáciles, porque salíamos al escenario y sabíamos que el público iba a responder. Así que, nosotros siendo conscientes de que todo debe tener su fin, decidimos planificar un final bonito para nuestra historia. Queríamos algo feliz, porque esto es una parte de nuestras vidas. Somos un grupo de amigos, y necesitamos, también, vivir fuera de lo que es nuestra profesión y no dedicarnos solo a trabajar. Sobre todo, pedimos perdón a nuestro público por este final tan abrupto en el momento más feliz y de eclosión de la banda, pero es necesario priorizar nuestra faceta más personal y colectiva.

¿Cuándo se toma la decisión de separarse definitivamente?

Cuando presentamos nuestro segundo disco, allá por noviembre de 2022, más o menos. Todo lo que sucedió a partir de eso indicaba que esto se iba a hacer grande, pero a la vez que teníamos la necesidad de disfrutarlo, nos prometimos a nosotros mismos que el éxito no cambiaría nada de nuestras vidas previas. De hecho, nunca abandonamos nuestros trabajos, incluso a día de hoy. Poco a poco, lo que era una banda de amigos, se convirtió en una profesión muy exigente, que amamos, realmente, pero había que dosificar las energías para compaginar con nuestra vida cotidiana.

Durante esta gira de festivales que están haciendo, ¿surgió la posibilidad de dar continuidad al proyecto en vez de ponerle fin?

La verdad es que no. Eso nos lo pregunta mucha gente. Tengo la sensación de que todos estamos muy convencidos. Nosotros somos muy honestos y jamás haríamos esto. Aunque fuera un cambio de opinión, no nos permitiríamos que nuestro público pensara que ha habido una estrategia de marketing o algo así. Nosotros nunca hemos vivido de hacer esto. Hemos hecho las cosas de manera muy natural, hemos sido muy sinceros. La gente que nos conoce desde hace tiempo, sabía, desde hace muchísimo tiempo, que esto se acababa. Los demás pensaban que habría una marcha atrás. Pero no, nosotros queríamos que se acabara así. Queríamos que el fin fuera bonito.

De cara al futuro, ¿tienen otros proyectos en mente?

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Para nada. Ninguno de nosotros tiene la intención de seguir. Si quisiéramos seguir con la música, seguiríamos juntos. Me da hasta un poco de risa pensarlo. Irme solo o con otras caras, es precisamente lo que nunca haría. Para hacer eso, antes me voy con los míos. Creo que todos nosotros queríamos empezar y acabar con esto, es lo mejor que nos podía pasar.