El Monegros Desert Festival clausura la edición de los récords: "El sueño era crear uno de los festivales experienciales más grandes del planeta"

El desierto de los Monegros ha vuelto a demostrar que no existe otro lugar igual en el planeta. El Monegros Desert Festival ha escrito la página más importante de sus 33 años de historia al reunir a más de 60.000 personas en una edición que colgó el cartel de 'sold out' y que supone el mayor éxito de asistencia desde la creación del festival. Durante 22 horas ininterrumpidas, el desierto aragonés volvió a convertirse en el epicentro mundial de la música electrónica y las culturas 'underground', confirmando la dimensión internacional de un evento que continúa creciendo sin perder su identidad.

La edición de 2026 reunió público procedente de 97 países, la cifra más alta jamás registrada por el festival. Del total de asistentes, el 35% fueron internacionales, cerca de 24.000 personas, situando a Monegros como uno de los grandes destinos globales para los amantes de la cultura rave.

EN IMÁGENES | Búscate en el Monegros Desert Festival / Rubén Ruiz

"Hemos batido el récord histórico del festival después de 33 años. Monegros ha reunido a más de 60.000 personas en el desierto. Cuando decidimos volver a realizar Monegros en 2020, el sueño era crear uno de los festivales experienciales más grandes del planeta, en medio del desierto y para más de 60.000 personas. Seis años después hemos conseguido alcanzar ese objetivo.” comenta Juan Arnau JR., fundador y Chief Global Brand de Monegros Desert Festival.

Alrededor de 60.000 personas vivieron la experiencia de la 'rave' en el desierto. / MDF

"De parte de la familia Arnau y de toda la organización estamos orgullosos y felices de poner a Aragón y a Fraga en el mapa de los festivales internacionales más prestigiosos del mundo. Es emocionante comprobar cómo el festival evoluciona y crece año tras año. Esta edición marca un antes y un después para nuestra familia y para la empresa porque es la primera vez que congregamos a más de 60.000 personas en un entorno tan inhóspito y tan especial como el desierto de Los Monegros” valora Arnau de un evento que sigue mostrando músculo.

Una edición para sorprender

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fue el estreno de 'Outworld' al aire libre, el nuevo universo escénico auspiciado por la estrella del hard-techno Klangkuenstler que sorprendió por su espectacularidad, su producción audiovisual y una propuesta artística que se convirtió desde su apertura en uno de los espacios más concurridos del festival por su capacidad inmersiva.

Rubén Ruiz

La jornada culminó además con otro momento histórico: por primera vez en la historia de Monegros Desert Festival, dos escenarios vivieron cierres simultáneos, un desenlace sin precedentes con Richie Hawtin comandando Techno Cathedral y Héctor Oaks como colofón final del mencionado escenario Outworld. Cierres que simbolizaron la magnitud alcanzada por el evento y que dejó algunas de las imágenes más memorables de esta edición.

El recorrido musical con 120 artistas volvió a reunir a algunas de las figuras más importantes de la escena electrónica internacional en diez escenarios temáticos. Artistas como Amelie Lens, Joseph Capriati, Paco Osuna, Len Faki, Klangkuenstler, Indira Paganotto, Kobosil, Fatima Hajji, Seth Troxler, Patrick Mason, Ben Klock b2b SHDW, Dax J b2b Daria Kolosova, Clara Cuvé, Sally C, Toni Varga, Marco Faraone, Chelina Manuhutu b2b Tini Gessler o Brutalismus 3000, entre muchos otros, ofrecieron una programación que volvió a situar a Monegros entre las citas imprescindibles del calendario internacional.

Más allá del impacto cultural y artístico, Monegros Desert Festival volvió a demostrar su enorme capacidad de dinamización económica para el territorio. La organización estima un impacto económico de entre 15 y 25 millones de euros en Aragón, concentrado principalmente en Fraga, Lleida y el corredor de la A-2. "Ya comenzamos a contar los días para la edición de 2027", cooncluye la organización su balance.