Vuelve a Zaragoza #estonoesarco: "En agosto hay cultura, el arte no cierra por vacaciones"
Sergio Muro lanza de nuevo la iniciativa que vivirá su segunda edición con una programación en los cinco sábados de agosto en diferentes estudios y talleres de artistas
El artista y gestor cultural zaragozano Sergio Muro vuelve a organizar #estonoesarco después del éxito de la primera edición. En esta ocasión se va a realizar todos los sábados de agosto donde diferentes artistas abrirán sus estudios y albergarán exposiciones, talleres y actuaciones de pequeño formato.
#estonoesarco tiene como objetivo principal apoyar a los artistas locales, facilitarles herramientas para tener más visibilidad y, además, generar coleccionismo en personas con inquietudes culturales. Se pretende generar un lugar de encuentro entre artistas y el público, donde de manera distendida y cercana los espectadores puedan perder el miedo a adquirir una obra. Y, por tanto, crear así nuevos públicos.
Siete estudios
“En esta ocasión habrá siete estudios que abrirán sus puertas repartidos en cada sábado de agosto, donde la actividad cultural suele bajar, ya que la administración pública “cierra”. Comenta Muro. “Es un mes que mucha gente se queda en la ciudad y es una buena alternativa para seguir “consumiendo” arte y cultura, generando comunidad artística y dinamizando los barrios.” Prosigue el organizador.
La variedad de las propuestas (poesía, talleres, exposiciones, música, intervenciones, degustaciones, escenario abierto) y el espectro de disciplinas de los artistas es un atractivo. También es muy evocador el poder ver in situ como crean en su atelier cada artista y conocer de primera mano el concepto e intenciones creativas.
Dentro de los 30 artistas programados hay de diferentes nacionalidades, que están asentados en nuestra ciudad: la francesa Mls, la alemana Kristina Jennessen, la americana Chris Healey y el cubano Antonio Miranda.
El barrio de Las Fuentes, Arrabal, Movera, San José y La Paz serán los escenarios donde se emplazan los estudios de los artistas con una programación muy actual para todos los públicos.
Esta edición ha podido ser plasmada por la concesión de una ayuda de 4.000 euros de Zaragoza Cultural al propio artista y gestor cultural. Se prevé que tenga continuidad en el tiempo y en diferentes momentos del año congregando nuevos artistas y estudios. Todas las actividades son gratuitas y accesibles, siendo todos los talleres bajo inscripción hasta completar aforo.
Programación completa
Sábado 1 de agosto INAUGURACIÓN
Espacio Vórtice de David Giménez.
Calle García Burriel, 1. Barrio de Las Fuentes.
11.00 Presentación Expo de Maribel Moratilla.
12.00 Actuación MINAS, poemas y música de los interiores.
13.00 Vermut.
Sábado 8 de agosto
Un taller Azul, Estudio de Jorge Aliaga. C/ Cañón de Añisclo 27. Barrio Arrabal.
10-11.30 Taller de cianotipia.
Kymäna Studio. Calle García Arista, 12. Barrio Arrabal.
12-14.00 Expo de Tasio Peña y Mls.
Música de Monkey Loops.
Toho Japón. Calle García Arista, 16
14.00 KANPEI TAPEO bajo inscripción (1 sake y 2 tapas: 15 euros).
Sábado 15 de agosto
Taller Estudio de Alonso Márquez. C/ Marqueses de Ayerbe n°22. Lugarico de Cerdan, Movera.
11-12.00 Visita al Taller y explicación de su concepto.
12.00 Exposición de Juan Carlos Callejas.
12.30 Poesía de José Malvís y Kristina Jennessen.
13.00 Actuación de Joan Chic (violín) y Mariano Jariot (contrabajo).
Sábado 22 de agosto
Luna Roja de Paloma Marina. Calle Miguel Servet local 27. Barrio de San José.
10-11.30 Taller performance de Sergio Muro.
Open stage para los asistentes del taller.
12.30 “De sangre y flor” Homenaje a Lorca en La Habana. Actuación del poeta cubano Antonio Miranda con la danza de Paloma Marina.
13.00 Exposición de Chris Healy.
13.00 Vermut solidario Mobedula-Senegal.
Sábado 29 de agosto - Clausura
Mureti Estudio de Sergio Muro
Rotonda Villa de Pau, 7. Barrio de La Paz.
10-11.00 Taller escultura colectiva efímera por Hisatomika.
Exposición de Isabel Lozano.
TallArt de Jesús Guallar. Calle Maestro Oudrid, 27. Barrio de La Paz.
11-12.00 Exposición de Joan Chic y Jesús Guallar.
Parque La Paz, quiosco de la música.
12-14.00 Música Chavi García & Lucio Cruces
Pintura mural colectiva dirigida por David Feroce.
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