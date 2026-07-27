La aragonesa Conphia Urbana SL, nueva empresa de la plaza de toros de Zaragoza

El acto público de apertura de ofertas para gestionar la plaza de toros de Zaragoza ha tenido lugar este lunes toda vez que la Mesa de Contratación verificara previamente la conformidad del contenido administrativo de obligada aportación en el denominado Sobre 1 por las nueve empresas participantes.

El procedimiento, un contrato patrimonial que de facto era una subasta pura –se sustanciaba un único criterio: la oferta económica mayor– ha concitado la concurrencia de seis sociedades aragonesas y tres foráneas. Dos de ellas, procedentes de Murchante (Navarra) con idéntica cantidad y leves variaciones en la titularidad. Ninguna de ámbito nacional. Sintomático.

En el pliego de condiciones, la explotación partía de un canon mínimo de 2.984,67 euros /día IVA incluido para las 61 jornadas posibles en 2026 lo que representa un devengo por ello de, al menos, 182.064,87 euros IVA incluido mientras que por el ejercicio 2027 se computaría 214 días que importarían 638.719,38 euros, siempre IVA incluido.

Cierto es que la empresa es absolutamente libre de celebrar desde cero espectáculos hasta tantos como quepan en las jornadas señaladas. Con esta modalidad de contrato que no deja de ser un simple arriendo de fechas, la diputación no puede exigir al adjudicatario absolutamente nada en este ni en ningún otro concepto excepto la integridad y buen uso del inmueble como en el cumplimiento de los plazos económicos que serán del 35% del contrato total del arriendo el día 1 de septiembre de cada anualidad y el 65% restante el 31 de octubre respectivo.

Sorpresas en la apertura de candidaturas

Conforme iba mostrándose en una pantalla la identidad de los licitadores se desvelaba el secreto. La primera oferta la firma Toro ruedos, SL a cuyo frente se encuentra el matador de toros ejeano, ya retirado, Alberto Álvarez; en segundo lugar, Ruedos de Aragón, SL de Jesús Mena Gericó; en tercer lugar Conhpia urbana, SL, cuyo administrador es la sociedad Grupo Roso LCD de Sofía González Gracia que estaría en la órbita de Roberto Becerril Royo (Andestasco SL, Grupo Danibec SL…); en cuarto lugar y segunda oferta más ventajosa económicamente el empresario utebano residente en Mairena del Alcor, Ignacio Ríos; Aragonesa de ganados 22 SL, tiene al frente al conocidísimo ganadero de reses de la tierra José María Arnillas; en sexto lugar Casta murchantina by CA; Taurozasa, SL la integran Raúl Gracia 'El Tato' y Juan José Vera y, finalmente, Promocions Llars del Maestrat (Luis Espinach).

Lo más chocante del acto de “apertura electrónica” de los denominados Sobre 2 que expresaban las cantidades económicas es que en varias de las ofertas ha resultado común una errata en el encabezamiento de dichos documentos: en varios de ellos podía advertirse claramente la palabra “refernecia” en vez de… referencia, una sorprendente coincidencia que no ha pasado desapercibida en la sala.