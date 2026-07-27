Así fue una de las sesiones estrella del Monegros Desert Festival al amanecer: "A muchos veteranos se nos cayeron lágrimas de felicidad"

Más de 22 horas de música en pleno desierto en la celebración de la 'rave' más grande de España da para muchas anécdotas, impresiones y disfrutes, sobre todo teniendo en cuenta que hasta 60.000 personas participaron este año de la experiencia única que es el Monegros Desert Festival en Fraga.

Una de las sesiones más esperadas era la de Andrés Campo y Buenri (el mítico DJ que, aunque parezca mentira, debutaba este año en Monegros Desert Festival). Ambos fueron los encargados de cerrar el escenario Industry City en un Face2Face, es decir, un cara a cara, a primera hora de la mañana (desde las 7.00 hasta las 9.00 horas) cuando los asistentes al festival están enfilando la recta final de la cita (que termina al mediodía).

Un final por todo lo alto

La sesión fue un auténtico éxito ya que miles de personas disfrutaron con el techno de ambos rememorando el espíritu makina y bakala de hace años, es decir, tradición y mirada al clásico sonido de hace unos años que sigue contando con grandes seguidores en el mundo. La actuación concluyó con ambos DJ zarandeados a hombros del público en un éxtasis comunal final.

"No sabemos muy bien qué decir aún, hay mucho que procesar, pero sí sabemos una cosa: Lo que ha ocurrido esta mañana va a ser, sin duda, historia de Monegros. Gracias por acompañarnos en tan bonita liada", ha señalado el oscense Andrés Campo en sus redes sociales y después ha ido más allá en una publicación acompañada por un vídeo de la apoteosis final: "Diooosss, aún estoy ahí arriba, que suerte tenemos de gozarte David, y ya la mía ni te cuento, da gusto haber podido ser tu pareja de baile en todo esto. Lo hemos hecho. LO HEMOS HECHOOOO".

De hecho, algunos usuarios le expresaron su admiración y emoción por lo vivido como @geodani82: ""A muchos veteranos se nos cayeron lágrimas de felicidad", o @laevitaboom77: "Increíble macho👌🏼! Mira que tengo años en mi cuerpo y nunca he visto nada igual! 🔝🔝 Dos grandes de la música de este país! ❤️ Ni los Rolling se atrevieron a tanto".