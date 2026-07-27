Belchite sigue desentrañando una de las sinagogas medievales más singulares de Europa: "La meta es reconstruir el trazado urbano del Belchite medieval"

Si hay algo que lleva décadas demostrando el Pueblo Viejo de Belchite es que el hecho de que un lugar esté en ruinas no implica que su verdad deje de escucharse. Todo lo contrario. Muchas veces, los restos de una vida son más explicativos que cualquier libro de historia. Desde 1937, cuando la batalla de Belchite dejó el pueblo reducido a escombros, sus ruinas proclaman, piedra a piedra, el verdadero coste de la guerra. Y, curiosamente, lo mismo sucede bajo tierra.

Solo que el relato es otro. Ya no habla de las consecuencias de la guerra civil, sino de la convivencia de las culturas que habitaron Belchite durante la Edad Media. Y también de su silenciamiento. De su expulsión. De 1492. Aquel año, los Reyes Católicos promulgaron el Edicto de Granada, que obligó a los judíos a elegir entre el bautismo o el exilio. La expulsión marcó un antes y un después en la historia de la comunidad sefardí en España y condenó gran parte de su legado, también el arquitectónico, al olvido.

Las sinagogas fueron confiscadas por la Corona, prohibidas de forma permanente y, en su inmensa mayoría, destruidas o convertidas en iglesias. Por eso, encontrar restos que conserven su configuración original y permitan reconstruir cómo funcionaban estos espacios es hoy una auténtica rareza. Y es aquí donde Belchite vuelve a entrar en escena. Concretamente, el yacimiento de La Sinoa.

El verano pasado, el campus arqueológico impulsado por el Ayuntamiento de Belchite, a través de la Fundación Pueblo Viejo, la Asociación Española de Arqueología Militar y el Instituto de Estudios Judíos de Barcelona, sacó a la luz un hallazgo excepcional: los restos de una 'tevá', la tribuna de oración que confirmó la existencia de una sinagoga en el Pueblo Viejo durante la Edad Media. El descubrimiento supuso un hito para la arqueología europea, ya que hasta entonces no se conocía ninguna estructura similar de ese periodo conservada en un estado comparable. Y lejos de cerrar una investigación, esta revelación abrió nuevas preguntas.

Actualmente, desde el pasado 29 de junio hasta el 9 de agosto, los equipos de excavación, liderados por el arqueólogo Alfonso Fanjul, afrontan la quinta campaña arqueológica con un doble objetivo. El primero consiste en seguir excavando el edificio para reconstruir por completo la distribución de la zona de oración. "Ahora mismo se ha completado la excavación de una de las naves, una sala de oración masculina de la antigua sinagoga, y nuestro objetivo es explorar la segunda sala de oración masculina y encontrar pruebas de una tercera nave superior, que creemos que es en la que rezaban las mujeres y se daban clases de religión", explica Fanjul.

La segunda línea de trabajo se centra en el análisis de muestras de polen extraídas de las distintas capas del yacimiento. Gracias a ellas, los investigadores podrán reconstruir la evolución del paisaje y conocer qué cultivos se desarrollaban históricamente en la zona: "El estudio de estas muestras nos permitirá saber cómo ha evolucionado el paisaje de Belchite desde la época romana hasta la actualidad. Este tipo de análisis, que apenas se lleva a cabo en Aragón, nos revelará la historia completa del paisaje: el tipo de semillas que sembraban, los alimentos que consumían sus habitantes y los episodios climáticos a los que tuvieron que hacer frente".

Las más de veinte evidencias científicas documentadas durante la campaña del año pasado (desde la 'tevá' hasta los restos de una 'menorah' o una yesería del siglo XIV) permitieron confirmar que el edificio era una sinagoga medieval y el corazón del antiguo barrio judío de San Lorenzo. Con esa certeza, el equipo se plantea ahora una meta mucho más ambiciosa: reconstruir el trazado urbano del Belchite medieval.

30 estudiantes internacionales

Para lograrlo, la quinta campaña vuelve a reunir a un equipo de carácter internacional. Como ya es tradición en este yacimiento, participan una treintena de estudiantes procedentes de las facultades de Arqueología, Historia y Antropología de lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Países Bajos. A ello se suma el carácter participativo del campus, que vuelve a abrir sus puertas a los vecinos que deseen colaborar en las tareas arqueológicas.

Pero no solo el trabajo en equipo marca el desarrollo de la campaña. También lo hace el propio verano aragonés. El calor condiciona el ritmo de cada jornada: los trabajos de campo comienzan a primera hora de la mañana para evitar las altas temperaturas, mientras que las tardes se reservan para las labores de laboratorio y la formación de los estudiantes. "Al fin y al cabo, aquí no aprenden solo técnicas arqueológicas, sino también un pasado desconocido de nuestras ciudades medievales", explica Fanjul.

Y aunque todavía quedan, al menos, dos campañas más de excavación, ya que "el edificio es amplio y el trabajo es manual y muy delicado", el arqueólogo tiene claro que el verdadero legado del hallazgo irá mucho más allá de la excavación: "Cuando la gente piense en Belchite ya no lo hará solo como el pueblo arrasado por los bombardeos de la guerra civil, sino también como un lugar monumental que permaneció enterrado y olvidado durante siglos".

Cuando la excavación concluya y el edificio salga por completo a la luz, la de Belchite se convertirá en la sexta sinagoga medieval visitable de España. Y si algo queda demostrado con esta campaña es que, si bien el tiempo puede cubrir de tierra la historia, nunca consigue enterrarla del todo.